Ankaralı Turgut için moral gecesi: Son haliyle sevenlerini üzdü

26 Eylül 2024 23:18 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 23:26

Kanser tedavisi gören ve vefasızlık sebebiyle üzüntü dolu günler geçiren Ankaralı Turgut için moral gecesi düzenlendi. Enfeksiyon riski sebebiyle geceye katılamayan sanatçı video mesaj göndererek teşekkürlerini iletti. Gerçek adı Turgut Karataş olan sanatçının hayli zayıflamış olduğu görüldü.

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Ankaralı Turgut adıyla tanınan Ankara müziğinin önemli isimlerinden Turgut Karataş için Mamak Belediyesi, vefa ve yardımlaşma gecesi hazırladı. Ankara oyun havalarını Türkiye'ye sevdiren sanatçı Ankaralı Turgut, mide ağrısı sebebiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmişti..

PROGRAMA VİDEO MESAJ YOLLADI

Mamak Belediyesince Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde organize edilen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Karataş'ın kızı ve damadı, Ankaralı müzisyenler ile vatandaşlar katıldı, Karataş ise programa video mesaj gönderdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, buradaki konuşmasında, programın Karataş'a moral olacağını belirterek, Ankaralı Turgut'un kendine özgü sesi ve esprili şarkılarıyla sadece Ankara'nın değil tüm Türkiye'nin kalbinde yer eden bir isim olduğunu söyledi.

Mamak Belediye Başkanı Şahin de Karataş'ın neşeli şarkıları, Ankara oyun havalarıyla kendini tüm Türkiye'ye sevdirdiği ve birçok sanatçıya ilham kaynağı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Karataş ise gönderdiği video mesajda, enfeksiyon riski taşıdığı için programa katılamadığını belirterek, programda sahne alan meslektaşlarına ve katılımcılara ilgileri ve emekleri nedeniyle teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bazı Ankaralı müzisyenler sahne alarak şarkılar söyledi, oyun havaları çalındı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Mamak Belediye Başkanı Şahin ve Ankaralı Turgut'un kızı birlikte sahneye çıkarak bir süre Ankara oyun havasına eşlik etti.

3 GÜN ÖNCE DE SON HALİ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Ankaralı Turgut’u tedavi altında olduğu hastanede ziyaret etmişti,

Dr. Batuhan Mumcu, “Ciddi bir rahatsızlıkla mücadele eden Ankaralı Turgut abimi tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi’nde ziyaret ettik. Ankara’mızla özdeşleşmiş bir değerimiz olan Turgut abimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Sağlığına kavuşunca güzel sürprizlerimiz olacak” dedi.