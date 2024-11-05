Ankaralı Turgut'tan kötü haber! Ailesi hastaneye koştu

05 Kasım 2024 09:58 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:02

Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, yakalandığı kanser nedeniyle uzun süredir tedavi altındaydı. Çocuklarının gelen yardım paralarına el koyması nedeniyle ilaçlarını dahi alamadığını belirten Ankaralı Turgut'tan üzen haber geldi. Ankaralı Turgut tedavi edildiği hastanede entübe edildi.

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Bir süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut gelen yardım paralarını çocuklarının aldığı belirterek tüm çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı. TGRT Haber'de Haberin İçinden programına katılan Haydar, babası Ankaralı Turgut'tan özür diledi, dizlerini öptü. Sağlık tedavisine devam eden Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi.

ANKARALI TURGUT ENTÜBE EDİLDİ

'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağırlaşan Ankaralı Turgut'un entübe edildiği ortaya çıktı. Haberi alan ailesi ise hastaneye koştu.

TGRT Haber'de yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programına konuk olan Ankaralı Turgut, Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyerek, "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!" demişti.