Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine girdi! Mezar taşı polemiği büyüyor

09 Ocak 2025 10:11 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:11

Akciğer kanseri nedeniyle aralık ayında hayatını kaybeden Ankaralı Turgut'un çocukları arasında şimdi de mezar taşı krizi patladı. Kardeşlerinin mezar taşı üzerine yazdırdığı "Canım babamız" yazısını sildiren Eylem Boran, "Prim için kullandığın yazıyı kapattım" dedi.

Ankaralı Turgut​ olarak bilinen Turgut Karataş​, vefatından önce katıldığı TGRT Haber'de, çocuklarının kendisine gelen yardım paralarına el koyduklarını belirterek, Eylem Boran hariç diğer çocuklarını evlatlıktan reddetmişti. Ünlü türkücünün vefatı sonrası çocukları birbirine girdi. Ankaralı Turgut'un çocukları bu sefer ise mezar taşı için birbirine girdi.

ANKARALI TURGUT'UN ÇOCUKLARI ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Özlem Sülü, Eylem Boran'ın babasının mezar taşına yazdırdığı "Canım Babam" yazısına sitem ederek, "Sadece senin babam değil, onun beş evladı var. Sen 'Babam' yazdırdıkça ben 'Babamız' yazdıracağım. Bırak da babam mezarında rahat uyusun" ifadelerini kullanmıştı.

Kardeşinin yazdırdığı "Canım Babamız" yazısını sildiren Eylem Boran, Ankaralı Turgut'un mezarının son halini paylaşan Boran, "Prim için kullandığın yazıyı kapattım. Sıradaki primin ne olacak acaba çok merak ediyorum. Tiyatrocular sizi. Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın, lütfen" diyerek babası Ankaralı Turgut'un mezar taşını paylaştı.

Ankaralı Turgut; çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan paraları istediğini söyleyerek, "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helal para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin" demişti.