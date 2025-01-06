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Ankaralı Turgut'un çocukları bu kez mezar taşında anlaşamadı! Sosyal medyadan birbirlerine girdiler

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ocak 2025 14:19 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:19

Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Ankaralı Turgut, TGRT Haber canlı yayınında hakkını çocuklarına helal etmediğini açıklamıştı. Ankaralı Turgut'un hayatını kaybetmesinin ardından tartışma yaşayan çocukları bu sefer ise mezar taşı nedeniyle karşı karşıya geldiler.

Ankaralı Turgut olarak tanınan Turgut Karataş, kaldırıldığı hastanede akciğer kanseri​ nedeniyle hayatın kaybetmişti. Aralık ayında hayatını kaybeden Ankaralı Turgut vefatından önce bağlantılı TGRT Haber canlı yayınında Eylem Boran dışındaki çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı. 

ANKARALI TURGUT'UN ÇOCUKLARI BU SEFER MEZAR TAŞI NEDENİYLE KARŞI KARŞIYA 

Ankaralı Turgut'un vefatıyla beraber Eylem Boran kardeşleriyle yaşadığı kavgalarla gündeme gelmişti. Kardeşler son olarak ise mezar taşı nedeniyle karşı karşıya geldi. 

Ankaralı Turgut'un çocukları bu kez mezar taşında anlaşamadı! Sosyal medyadan birbirlerine girdiler - 1. Resim

Eylem Boran, babası Ankaralı Turgut'un mezar taşına ''Canım babam'' yazdırdı. Boran'ın diğer kardeşleri ise çektikleri videoda sitem ederek, "Sadece senin babam değil, onun beş evladı var. Sen 'Babam' yazdırdıkça ben 'Babamız' yazdıracağım. Bırak da babam mezarında rahat uyusun" dedi.

Ankaralı Turgut'un çocukları bu kez mezar taşında anlaşamadı! Sosyal medyadan birbirlerine girdiler - 2. Resim

Eylem Boran ise kardeşlerini suçlayıp sosyal medya hesabından "Babamın dirisiyle oynadınız, ölüsüyle oynatmam. Babam, bugün topraktaysa bu sizin eseriniz. Babamı kanser yıkmadı, sizin nankörlüğünüz yıktı. 15 gündür mezara gelmeyenler bugün gelip mezar taşındaki yazıyı değiştiremez. TikTok'ta babamın üzerinden reklamlarınızı bıraktın. Kendi aileci sorunlarınızı dökün ortaya. Allah'a havale ediyorum sizi. Prim peşindesiniz. Sahte ağlamalarınızdan, gözünüzden yaş bile gelmiyor, tiyatrocular." dedi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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