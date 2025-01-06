Ankaralı Turgut'un çocukları bu kez mezar taşında anlaşamadı! Sosyal medyadan birbirlerine girdiler

06 Ocak 2025 14:19 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:19

Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Ankaralı Turgut, TGRT Haber canlı yayınında hakkını çocuklarına helal etmediğini açıklamıştı. Ankaralı Turgut'un hayatını kaybetmesinin ardından tartışma yaşayan çocukları bu sefer ise mezar taşı nedeniyle karşı karşıya geldiler.

Ferdi Tayfur'un yeğeni ile çocuklarının neden kavga ettiği ortaya çıktı

Ferdi Tayfur'un yeğeni ile çocuklarının neden kavga ettiği ortaya çıktı

Ankaralı Turgut olarak tanınan Turgut Karataş, kaldırıldığı hastanede akciğer kanseri​ nedeniyle hayatın kaybetmişti. Aralık ayında hayatını kaybeden Ankaralı Turgut vefatından önce bağlantılı TGRT Haber canlı yayınında Eylem Boran dışındaki çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.

ANKARALI TURGUT'UN ÇOCUKLARI BU SEFER MEZAR TAŞI NEDENİYLE KARŞI KARŞIYA

Ankaralı Turgut'un vefatıyla beraber Eylem Boran kardeşleriyle yaşadığı kavgalarla gündeme gelmişti. Kardeşler son olarak ise mezar taşı nedeniyle karşı karşıya geldi.

Eylem Boran, babası Ankaralı Turgut'un mezar taşına ''Canım babam'' yazdırdı. Boran'ın diğer kardeşleri ise çektikleri videoda sitem ederek, "Sadece senin babam değil, onun beş evladı var. Sen 'Babam' yazdırdıkça ben 'Babamız' yazdıracağım. Bırak da babam mezarında rahat uyusun" dedi.