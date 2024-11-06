Ankaralı Turgut'un son hali ortaya çıktı! Kızları TGRT Haber canlı yayınında birbirine girdi

06 Kasım 2024 14:20 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:32

Ünlü türkücü Ankaralı Turgut'un dün entübe edildikten sonra bugün hayatını kaybettiğini iddia edilmişti. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin içinden programına bağlanan çocukları babalarının yaşadığını, çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Ankaralı Turgut'un son halini de paylaşan çocuklar, canlı yayında birbirine girdi.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut, entübe edildi. Durumu kritik olan Ankaralı Turgut'un bu sabah öldüğü iddia edildi. Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programına bağlanan Ankaralı Turgut'un oğlu Haydar Karataş, kızı Özlem Sülü ve Hasret yayına bağlandı. Babalarından gelecek iyi ve kötü haberi beklediklerini belirten çocuklar, babalarıyla küs olmadıklarını belirtti.

ANKARALI TURGUT'UN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Ankaralı Turgut'un çocukları TGRT Haber canlı yayınına bağlanarak babalarının yoğun bakımda olduğunu ve durumunun kritik olduğunu belirtti. Babalarının bilincinin yerinde olmadığını belirten Eylem, kız kardeşi Özlem ile de canlı yayında tartıştı.

Canlı yayına ayrı ayrı bağlanan kardeşlerden Eylem, Özlem'in "Babamdan helallik aldık. Biz birbirimize küs değiliz. Ne babam bize küs ne de biz ona" sözlerine tepki gösterdi. Eylem, babasının konuşamayacak halde olduğunu belirterek, "Özlem yalan söylüyor. Babamdan helallik almadı" dedi. Babamın psikolojisini Özlem bozdu" diyen Eylem, "babamın bilinci kapalı zaten" diyerek Ankaralı Turgut'un son sağlık durumundan bahsetti.