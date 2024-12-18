Ankaralı Turgut'un son isteği ortaya çıktı! Kimse yerine getiremedi

18 Aralık 2024 14:58 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 15:01

Pazar günü hayatını kaybeden Ankaralı Turgut'un cenaze töreninde ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Vefatından önce TGRT Haber canlı yayınında çocuklarının gelen yardım paralarını aldığını belirten Ankaralı Turgut'un son isteği de ortaya çıktı.

Akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir yoğun bakımda olan Ankaralı Turgut, pazar günü sabaha karşı hayatını kaybetti. Ankara​'da defnedilen Ankaralı Turgut'un cenazesinde ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Daha önce çocuklarıyla yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Ankaralı Turgut'un son isteği de günler sonra ortaya çıktı.

ANKARALI TURGUT'UN SON İSTEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kanserle mücadele ederken Ankaralı Turgut'un, son istediğini kızı Eylem Boran'a söylediği ortaya çıktı. Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran'a; "Evlatlarım tabutumun üzerinden tutmasın, evlatlarımı mezara sokmayın, hakkımı haram ederim" dediği belirtildi. Ancak cenaze törenine Ankaralı Turgut'un tüm çocukları katıldı.

CANLI YAYINDA 4 ÇOCUĞUNU EVLATLIKTAN REDDETMİŞTİ

Yalnızca kızı Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut, diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan yardım paralarını istediğini söyleyerek; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helal para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin" demişti. Bu arada; Ankaralı Turgut'un balmumu heykeli yapılarak bir müzeye konulması gündemde.

ANKARALI TURGUT'UN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Ankaralı Turgut, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara​'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.