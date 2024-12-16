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Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı! Sözleri hüzne boğdu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 10:00 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 10:26
Ankaralı Turgut&#039;un vasiyeti ortaya çıktı! Sözleri hüzne boğdu

Dün hayatını kaybeden Ankaralı Turgut'un ölmeden önce bıraktığı vasiyeti ortaya çıktı. Son yıllarda çocuklarıyla yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen Ankaralı Turgut'un "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı" sözlerini sevenlerini hüzne boğdu.

Akciğer​ tanısı sonrası uzun süredir tedavi altında olan Ankaralı Turgut, uzun süredir kaldığı hastane​ dün hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay entübe edilen Ankaralı Turgut'un vasiyeti de ortaya çıktı. 

ANKARALI TURGUT'UN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI 

Ankaralı Turgut, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara​'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.

Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı! Sözleri hüzne boğdu - 1. Resim

ANKARALI TURGUT EVLATLARINI REDDETMİŞTİ 

Kendisinin tedavisi için toplanan yardım paralarını çocuklarının aldığını belirten Ankaralı Turgut, kızı Eylem dışında diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan paraları istediğini söyleyerek, "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" demişti.

Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı! Sözleri hüzne boğdu - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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