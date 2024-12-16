Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı! Sözleri hüzne boğdu

16 Aralık 2024 10:00 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 10:26

Dün hayatını kaybeden Ankaralı Turgut'un ölmeden önce bıraktığı vasiyeti ortaya çıktı. Son yıllarda çocuklarıyla yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen Ankaralı Turgut'un "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı" sözlerini sevenlerini hüzne boğdu.

Akciğer​ tanısı sonrası uzun süredir tedavi altında olan Ankaralı Turgut, uzun süredir kaldığı hastane​ dün hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay entübe edilen Ankaralı Turgut'un vasiyeti de ortaya çıktı.

ANKARALI TURGUT'UN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Ankaralı Turgut, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara​'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.

ANKARALI TURGUT EVLATLARINI REDDETMİŞTİ

Kendisinin tedavisi için toplanan yardım paralarını çocuklarının aldığını belirten Ankaralı Turgut, kızı Eylem dışında diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan paraları istediğini söyleyerek, "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" demişti.