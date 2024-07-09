Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı! Timur Cihantimur'un kaldığı cezaevi değişiyor
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 11:13 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:16
Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile beraber kaçtığı ABD’de yakalandı. Dava süreci devam eden olayda Timur Cihantimur’un kaldığı cezaevi değişiyor.
İstanbul'da annesinin aracını alarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok beraber önce Mısır'a daha sonra ise ABD'ye kaçtı. İhbar sonucu yakalanan Eylem Tok ile Timur Cihantimur'un dava süreci devam ederken, olayla ilgili yeni gelişme yaşandı.
TİMUR CİHANTİMUR'UN KALDIĞI CEZAEVİ DEĞİŞİYOR
VOA'dan Can Kamiloğlu'nun haberine göre; Timur Cihantimur, ABDde tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü’nden çocukların ve gençlerin kaldığı başka bir ceza yerleşkesine nakledilecek.
Hakim, Cihantimur’un kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmasının talebi konusunda kararını ise henüz açıklamadı.
Kaynak: tgrthaber.com