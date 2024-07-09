Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı! Timur Cihantimur'un kaldığı cezaevi değişiyor

Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı! Timur Cihantimur'un kaldığı cezaevi değişiyor

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 11:13 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:16
Annesi Eylem Tok ile ABD&#039;ye kaçmıştı! Timur Cihantimur&#039;un kaldığı cezaevi değişiyor

Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile beraber kaçtığı ABD’de yakalandı. Dava süreci devam eden olayda Timur Cihantimur’un kaldığı cezaevi değişiyor.

İstanbul'da annesinin aracını alarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok beraber önce Mısır'a daha sonra ise ABD'ye kaçtı. İhbar sonucu yakalanan Eylem Tok ile Timur Cihantimur'un dava süreci devam ederken, olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. 

TİMUR CİHANTİMUR'UN KALDIĞI CEZAEVİ DEĞİŞİYOR 

VOA'dan Can Kamiloğlu'nun haberine göre; Timur Cihantimur, ABDde tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü’nden çocukların ve gençlerin kaldığı başka bir ceza yerleşkesine nakledilecek.

Hakim, Cihantimur’un kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmasının talebi konusunda kararını ise henüz açıklamadı.

Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı! Timur Cihantimur'un kaldığı cezaevi değişiyor - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...