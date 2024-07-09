Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı! Timur Cihantimur'un kaldığı cezaevi değişiyor

09 Temmuz 2024 11:13 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:16

İstanbul'da annesinin aracını alarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok beraber önce Mısır'a daha sonra ise ABD'ye kaçtı. İhbar sonucu yakalanan Eylem Tok ile Timur Cihantimur'un dava süreci devam ederken, olayla ilgili yeni gelişme yaşandı.

TİMUR CİHANTİMUR'UN KALDIĞI CEZAEVİ DEĞİŞİYOR

VOA'dan Can Kamiloğlu'nun haberine göre; Timur Cihantimur, ABDde tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü’nden çocukların ve gençlerin kaldığı başka bir ceza yerleşkesine nakledilecek.

Hakim, Cihantimur’un kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmasının talebi konusunda kararını ise henüz açıklamadı.