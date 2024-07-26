Annesini kaybeden Akın Akınözü’nden teşekkür mesajı

26 Temmuz 2024 17:22 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 17:22

Akın Akınözü'nün annesi 59 yaşında kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Annesinin ölümü sonrası "Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz " sözleriyle üzüntüsünü dile getiren Akın Akınözü, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

ANNE ACISIYLA SARSILAN AKIN AKINÖZÜ'DEN YENİ PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu Akın Akınözü, “Biricik annem Özlem Akınözü’nü sonsuzluğa uğurlarken,bizleri yalnız bırakmayarak gerek yakından, gerek uzaktan acımızı paylaşan tüm sevenlerimiz gösterdi ki; annem arkasında çok güzel bir aile bırakmış… Annemin gözünü arkada bırakmadığınız ve onun huzurla uyumasını sağladığınız için hepinize çok teşekkürler.. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER CENAZEYE AKIN ETTİ

Ünlü isimler, kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nü kaybeden Akın Akınözü'ne destek olmak için cenazeye akın etti. Serkan Çayoğlu, Bensu Soral, Burcu Özberk de Akın Akınözü'nü zor gününde yalnız bırakmadı. 2019 yılında annesini kanserden kaybeden Hande Erçel, ağlamamak için kendini zor tuttu.