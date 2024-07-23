Annesini kaybeden Akın Akınözü'ne başsağlığı bile dilemeyen Ebru Şahin’e tepki yağdı
Hercai dizisinde birlikte rol aldığı Akın Akınözü'nün annesinin hayatını kaybetmesinin ardından cenaze törenine katılmamasının yanı sıra baş sağlığı dahi dilemeyen Ebru Şahin'e tepki yağdı. Herhangi bir arkadaşlığı bulunmayan hande Erçel'in destek olmak için cenazeye gitmesi ise takdir topladı.
Kanser tedavisi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden Akın Akınözü'nün annesi dün son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncu Akın Akınözü ayakta durmakta güçlük çekerken, gözler bir dönem Hercai dizisinde beraber rol aldığı Ebru Şahin'i aradı.
HANDE ERÇEL CENAZEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Akın Akınözü, cenaze boyunca tabutun başından ayrılmazken, oyuncuyu, Hande Erçel, Bensu Soral, Tamer Karadağlı, Burcu Özberk, Hande Soral ve Serkan Çayoğlu gibi isimler yalnız bırakmadı. Akın Akınözü ile hiç tanışmayan Hande Erçel'in cenazeye katılması takdir toplarken, oyuncunun zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
GÖZLER EBRU ŞAHİN'İ ARADI
Hercai dizisinde Akın Akınözü ile beraber başrolü paylaşan Ebru Şahin'in cenaze törenine katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya hesabından da herhangi bir paylaşım yapmayan Ebru Şahin'e tepki yağdı.