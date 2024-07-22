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Annesinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken Akın Akınözü'ne ünlü isimlerden destek geldi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 17:43 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:43

Oyuncu Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Annesinin cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken Akın Akınözü'ne Hande Erçel, Serkan Çayoğlu ve Bige Önal gibi isimlerden destek geldi.

Hercai dizisiyle popüler olan oyuncu Akın Akınözü'nün oyuncu annesi Özlem Akınözü, kanser tedavisi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Annesinin ölümüyle yıkılan Akınözü, cenaze töreni boyunca ayakta durmakta güçlük çekti. 

HANDE ERÇEL AĞLAMAMAK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU 

Serkan Çayoğlu, Bensu Soral, Burcu Özberk de Akın Akınözü'nü zor gününde yalnız bırakmadı. 2019 yılında annesini kanserden kaybeden Hande Erçel, ağlamamak için kendini zor tuttu. 

Annesinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken Akın Akınözü'ne ünlü isimlerden destek geldi - 1. Resim

Annesinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken Akın Akınözü'ne ünlü isimlerden destek geldi - 2. Resim

Akın Akınözü sosyal medyadan üzüntüsünü "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz özlem. Oğlun..." sözleriyle duyurmuştu. 

Kaynak: tgrthaber.com
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