Annesinin okul yıllığını karıştırırken Müge Anlı'yı buldu!

Annesinin okul yıllığını karıştıran sosyal medyayı fenomeni Müge Anlı'ya rastladı. Okuldaki arkadaşları tarafından başarıları tebrik edilen Müge Anlı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın başbakanı olma ideali olduğu da okul yıllığında yer aldı.

Yıllardır televizyon ekranında yer alan Müge Anlı'ya annesinin okul yıllığında rastlayan TikToker, paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Okul arkadaşları tarafından başarıları tebrik edilen Müge Anlı'nın yapmak istediği meslek de belli oldu.

MÜGE ANLI'NIN OKUL YILLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hafta içi her gün ekranda olan müge Anlı, 17 yıldır Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ekrandaki yerini aldı. Müge Anlı bu sefer ise Tiktok'ta karşımıza çıktı. Annesinin okul yıllığını karıştıran Tiktoker, Müge Anlı'ya rastladı. Okul numarası 1023 olan Müge Anlı'nın çalışkanlığı ve Başbakan olmak istediği de yer aldı.

Yıllıkta Müge Anlı'nın en büyük idealinin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın başbakanı olmak olduğu belirtilirken, arkadaşları Müge Anlı'nın çalışkanlığına da övgüler dizdi.

Okul yıllığında assolistliği de deneyebileceğine yer verilirken, Müge Anlı'nın sesinin güzel olduğu da belirtilmiş. Müge Anlı'nın kişilik özelliklerinden bahsedilirken, gençlik haline de yorum yağdı.