Aquaman oyuncusu Jason Momoa'yu ilk kez böyle göreceksiniz! 6 yıl sonra sakalını kesti, kimse tanıyamadı

45 yaşındaki oyuncu Jason Momoa, tam altı yıl sonra ilk kez sakalını kesti. Aquaman ve Game of Thrones dizilerindeki imajından eser kalamayan oyuncunun son hali, hayranlarını adeta ikiye böldü.

JASON MOMOA, 6 YIL SONRA SAKALLARINI KESTİ

Siyah bir tişört ve beyzbol şapkasıyla kamera karşısına geçen Momoa, önce bıyığını ardından da kalın kahverengi sakalını tıraş etti.

Sakalsız haline alışamadığını dile getiren ünlü oyuncu, esprili bir şekilde “Aman Tanrım, nefret ediyorum!” diyerek yeni görünümüne göndermede bulundu.

JASON MOMOA'YI KİMSE TANIYAMADI

Altı yıldır uzun sakallarıyla görmeye alışık olduğumuz Jason Momoa, takipçilerini de ikiye böldü. Kimileri Jason Momoa'nın bu halinin onu daha genç gösterdiğini belirtirken, bazıları ise sakallı halinin daha iyi olduğunu belirtti.