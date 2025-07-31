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 | Dilek Ulusan

Aquaman oyuncusu Jason Momoa'yu ilk kez böyle göreceksiniz! 6 yıl sonra sakalını kesti, kimse tanıyamadı

Aquaman oyuncusu Jason Momoa Ünlü oyuncunun yeni görüntüsü hayranlarını şaşkına çevirdi. Aquaman'in yıldızı Jason Momoa 6 yıl sonra saç sakal tıraşı oldu. Sosyal medyada oyuncuyu görenler tanıyamadı.

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Aquaman oyuncusu Jason Momoa'yu ilk kez böyle göreceksiniz! 6 yıl sonra sakalını kesti, kimse tanıyamadı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 17:01

45 yaşındaki Jason Momoa, tam altı yıl sonra ilk kez sakalını kesti. Aquaman ve dizilerindeki imajından eser kalamayan oyuncunun son hali, hayranlarını adeta ikiye böldü.

JASON MOMOA, 6 YIL SONRA SAKALLARINI KESTİ

Siyah bir tişört ve beyzbol şapkasıyla kamera karşısına geçen Momoa, önce bıyığını ardından da kalın kahverengi sakalını tıraş etti.

Aquaman oyuncusu Jason Momoa'yu ilk kez böyle göreceksiniz! 6 yıl sonra sakalını kesti, kimse tanıyamadı

Sakalsız haline alışamadığını dile getiren ünlü oyuncu, esprili bir şekilde “Aman Tanrım, nefret ediyorum!” diyerek yeni görünümüne göndermede bulundu.

Aquaman oyuncusu Jason Momoa'yu ilk kez böyle göreceksiniz! 6 yıl sonra sakalını kesti, kimse tanıyamadı

JASON MOMOA'YI KİMSE TANIYAMADI

Altı yıldır uzun sakallarıyla görmeye alışık olduğumuz Jason Momoa, takipçilerini de ikiye böldü. Kimileri Jason Momoa'nın bu halinin onu daha genç gösterdiğini belirtirken, bazıları ise sakallı halinin daha iyi olduğunu belirtti.

Aquaman oyuncusu Jason Momoa'yu ilk kez böyle göreceksiniz! 6 yıl sonra sakalını kesti, kimse tanıyamadı
ETİKETLER
#oyuncu
#sakal
#game of thrones
#Jason Momoa
#Aquaman
#Görünüm Değişimi
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