Arap turistlerin Aşkı Memnu mutluluğu! Gördükleri an gözyaşlarını tutamadılar

01 Ağustos 2024 16:10 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:13

Başrolünde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu geçen yıllara rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Diziyi izleyen Arap hayranlar, İstanbul'a gelerek dizisinin çekildiği yalıyı görmek istedi.

AŞKI-I MEMNU HAYRANLIĞI AĞLATTI

Aşk-ı Memnu dizisinde Ziyagil ailesine ev sahipliği yapan ve Koç ailesine ait yalı bugünlerde Arap turistlerin akınına uğruyor. 2010 yılında final olmasına rağmen etkisi devam ediyor. Aşk-ı Memnu'nun çekildiği Sarıyer'deki yalıya giden Arap turistler gözyaşlarına hakim olamadı.