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Arap turistlerin Aşkı Memnu mutluluğu! Gördükleri an gözyaşlarını tutamadılar

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 16:10 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:13

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin çekildiği Sarıyer'deki yalı, Arap turistlerin akınına uğruyor. Aşk-ı Memnu'nun çekildiği yalıya giden Arap turistler gözyaşlarına boğuldu.

Başrolünde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu geçen yıllara rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Diziyi izleyen Arap hayranlar, İstanbul'a gelerek dizisinin çekildiği yalıyı görmek istedi. 

AŞKI-I MEMNU HAYRANLIĞI AĞLATTI 

Aşk-ı Memnu dizisinde Ziyagil ailesine ev sahipliği yapan ve Koç ailesine ait yalı bugünlerde Arap turistlerin akınına uğruyor. 2010 yılında final olmasına rağmen etkisi devam ediyor. Aşk-ı Memnu'nun çekildiği Sarıyer'deki yalıya giden Arap turistler gözyaşlarına hakim olamadı. 

Arap turistlerin Aşkı Memnu mutluluğu! Gördükleri an gözyaşlarını tutamadılar - 1. Resim

Arap turistlerin Aşkı Memnu mutluluğu! Gördükleri an gözyaşlarını tutamadılar - 2. Resim

Arap turistlerin Aşkı Memnu mutluluğu! Gördükleri an gözyaşlarını tutamadılar - 3. Resim

Arap turistlerin Aşkı Memnu mutluluğu! Gördükleri an gözyaşlarını tutamadılar - 4. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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