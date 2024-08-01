Arap turistlerin Aşkı Memnu mutluluğu! Gördükleri an gözyaşlarını tutamadılar
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 16:10 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:13
Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin çekildiği Sarıyer'deki yalı, Arap turistlerin akınına uğruyor. Aşk-ı Memnu'nun çekildiği yalıya giden Arap turistler gözyaşlarına boğuldu.
Başrolünde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu geçen yıllara rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Diziyi izleyen Arap hayranlar, İstanbul'a gelerek dizisinin çekildiği yalıyı görmek istedi.
AŞKI-I MEMNU HAYRANLIĞI AĞLATTI
Aşk-ı Memnu dizisinde Ziyagil ailesine ev sahipliği yapan ve Koç ailesine ait yalı bugünlerde Arap turistlerin akınına uğruyor. 2010 yılında final olmasına rağmen etkisi devam ediyor. Aşk-ı Memnu'nun çekildiği Sarıyer'deki yalıya giden Arap turistler gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: tgrthaber.com