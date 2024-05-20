Aras Bulut İynemli müziği duyunca yerinde duramadı! Çukur'un Yamaç'ı adeta geri geldi

20 May 2024 09:42 - Güncelleme : 20 May 2024 09:42

Yakında Deha isimli yapımla seyirci karşısına çıkacak Aras Bulut İynemli'nin arkadaşının düğününde eğlendiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ARAS BULUT İYNEMLİ SAHNEDEN İNMEDİ

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Çukur, Muhteşem Yüzyıl ve İçerde gibi yapımlarda rol alan Aras Bulut İynemli, hafta sonu arkadaşının düğününe katıldı. Pistten inmeyen İynemli'yi görenler, Çukur dizisinde oynadığı Yamaç'ı hatırladı. O dönem dizide oynadığı erik dalı ile dikkat çeken İynemli, yeni dansıyla da sosyal medyada ilgi gördü.