Aras Bulut İynemli sette rahatsızlandı! Deha dizisinin çekimleri durdu

07 Eylül 2024 10:03 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 10:41

Deha dizisiyle ekranlara geri dönen Aras Bulut İynemli, sette rahatsızlandı. Aras Bulut İynemli'nin rahatsızlanması sonrası çekimler durdu, oyuncu ise dinlenmeye çekildi.

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Başrolünde yer aldığı Deha dizisi çekimlerinde rahatsızlanan Aras Bulut İynemli, evinde dinlenmeye çekildi. Yoğun set temposunda çalışan Aras Bulut İynemli aniden rahatsızlanınca set durmak zorunda kaldı. İstirahat eden Aras Bulut İynemli, sete geri öndü.

ARAS BULUT İYNEMLİ SETTE RAHATSIZLANDI

Umut Ünver'in haberine göre; Aras Bulut İynemli, başrolünü oynadığı ‘Deha’nın çekimlerinde rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma nedeniyle çekimlere ara verip evinde dinlenmeye çekildi.

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN GEÇEN HAFTA İSE EVİ YANMIŞTI

Aras Bulut İynemli'nin sette olduğu sırada Sarıyer'deki villasında yangın çıktı. Bahçedeki müştemilatta çıkan yangın villaya da sıçradı. Yangına kısa sürede müdahale edilirken, yaralanan olmadı. Oyuncu kısa süre sonra evine gelerek ekiplerden bilgi aldı.