Aras Bulut İynemli'den Deha dizisinden Öyle Bir Zaman Ki'ye gönderme!

05 Kasım 2024 17:29 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 17:29

Deha dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, popüler olmasını sağlayan ilk işlerinden biri olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisine göndermede bulundu.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Aras Bulut İynemli, Deha dizisinde eski dizisine gönderme yapmayı da ihmal etmedi. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Aras Bulut İynemli'ye yorum yağdı.

ARAS BULUT İYNEMLİ'DEN ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ DİZİSİNE GÖNDERME

Şimdilerde Devran karakteriyle gündemde olan Aras Bulut İynemli, 2010 yılında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisine de atıfta bulundu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Mete karakteriyle yer alan Aras Bulut İynemli eski dizisini de unutmadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aras Bulut İynemli, "Emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Öyle bir geçer zaman ki gerçekten" notunu düştü.