Aras Bulut İynemli'li dizide Devrim Özkan'ın rolü değişti! Yeni Esme ise Ahsen Eroğlu oldu

26 Temmuz 2024 14:32 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 14:33

Pazar günü sete çıkması beklenen Deha dizisinde son dakika roller değişti. Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı Deha dizisinin başrol oyuncusunda değişiklik oldu.

DEVRİM ÖZKAN GİTTİ, AHSEN EROĞLU GELDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Umut Aral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Deha dizisinde Devran karakterinde Aras Bulut İynemli yer alacak. İynemli’nin partneri olarak ise Devrim Özkan’ın adı geçerken, dizide son dakika değişikliği yaşandı. Esme rolünün yeni sahibi genç oyuncu Ahsen Eroğlu oldu. Devrim Özkan’ın da diziye ileriki bölümlerde çok etkili sürpriz rolle katılacağı kulislerde konuşuluyor.