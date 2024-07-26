Aras Bulut İynemli'li dizide Devrim Özkan'ın rolü değişti! Yeni Esme ise Ahsen Eroğlu oldu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
26 Temmuz 2024 14:32 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 14:33
Bu hafta çekimlerinin başlayacağı Deha dizisinde beklenmedik bir değişim oldu. Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı dizinin bir diğer başrol oyuncusunun ise Devrim Özkan olacağı gündemdeydi. Rolün sahibi değişti ve Devrim Özkan’ın yerine Ahsen Eroğlu dahil oldu.
Pazar günü sete çıkması beklenen Deha dizisinde son dakika roller değişti. Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı Deha dizisinin başrol oyuncusunda değişiklik oldu.
DEVRİM ÖZKAN GİTTİ, AHSEN EROĞLU GELDİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Umut Aral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Deha dizisinde Devran karakterinde Aras Bulut İynemli yer alacak. İynemli’nin partneri olarak ise Devrim Özkan’ın adı geçerken, dizide son dakika değişikliği yaşandı. Esme rolünün yeni sahibi genç oyuncu Ahsen Eroğlu oldu. Devrim Özkan’ın da diziye ileriki bölümlerde çok etkili sürpriz rolle katılacağı kulislerde konuşuluyor.
Kaynak: tgrthaber.com