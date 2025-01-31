Aras Bulut İynemli'nin zor anları! Arkadaşları bir an olsun yalnız bırakmadı

31 Ocak 2025 16:18 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 16:30

Deha dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, iki yıldır kanser tedavisi gören babası Cengiz İynemli'yi kaybetti. Aras Bulut İynemli taziyeleri kabul ederken, ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu ve Çağatay Ulusoy gibi isimler de arkadaşını yalnız bırakmadı.

Aras Bulut İynemli'nin 76 yaşındaki babası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü isim cenazede gözyaşlarını tutamazken, yakın dostları Çağatay Ulusoy, Ahsen Eroğlu ve Mustafa Mert Koç da Aras Bulut İynemli'yi yalnız bırakmadı.

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ZOR ANLARI

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Muhteşem Yüzyıl, Çukur ve İçerde gibi yapımlarda rol alan oyuncu Aras Bulut İynemli'nin babası kanser nedeniyle hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Cengiz İynemli bugün Kilyos Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Ünlü oyuncuyu, sanat dünyasından arkadaşları yalnız bırakmadı.

Aras Bulu tİynemli’nin babasının cenaze törenine, Genco Özak, Engin Öztürk, Rıza Kocaoğlu, Taner Ölmez, Engin Akyürek, Kubilay Aka, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Ahsen Eroğlu, Melis Sezen ve Çağatay Ulusoy başta olmak üzere çok sayıda arkadaşı katılarak ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadılar.

Yapılan açıklamada; "Acı Kaybımız. Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli'nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz'un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli'nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut'un sevgili babaları, Tuğra ve Ada'nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 31 Ocak Cuma (BUGÜN) Kilyos camiinde ikindi Namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir." ifadelerine yer verildi.