Arda Güler, 3 milyon dolara villa aldı! Görenler şaştı kaldı

Real Madrid'de top koşturan Arda Güler'in Beykoz'dan aldığı villa gündem oldu. 3 milyon dolar değerindeki evi tadilat yaptıracak Arda Güler, ailesi ve kız arkadaşı Duru Nayman'ın zevkine göre dekore ettirdi.

Hem futboldaki performansı hem de sosyal hayatıyla çok konuşulan Arda Güler, yatırımını gayrimenkulden yana kullanıyor. Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler'in, Beykoz'dan 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) değerinde lüks bir villa satın aldığı öğrenildi.

ARDA GÜLER'DEN BÜYÜK YATIRIM

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İstanbul'da villa satın aldı. 20 yaşında olmasına rağmen yatırımlarına sürekli yenisini ekleyen Arda Güler'in villasını gören yorum yağdırdı.

Arda Güler'in Beykoz'da satın aldığı 5 katlı villa için 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) ödedi. 20 yaşındaki Arda Güler, 1000 metrekare olan villası için de 2 milyon dolarlık (77 milyon 720 bin TL) tadilat yaptıracak.

ARDA GÜLER TRANSFER OLABİLİR

Bu yüksek bütçeli transfer planı, bazı fedakârlıkları da beraberinde getirebilir. İddialara göre, Real Madrid, bu dev operasyonu finanse edebilmek adına kadrosundaki bazı genç oyuncuları satış listesine koymayı değerlendiriyor. Gündemdeki isimler arasında Arda Güler, Rodrygo ve genç yıldız adayı Endrick bulunuyor.