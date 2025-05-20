Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Arda Güler, 3 milyon dolara villa aldı! Görenler şaştı kaldı

Real Madrid'de top koşturan Arda Güler'in Beykoz'dan aldığı villa gündem oldu. 3 milyon dolar değerindeki evi tadilat yaptıracak Arda Güler, ailesi ve kız arkadaşı Duru Nayman'ın zevkine göre dekore ettirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Güler, 3 milyon dolara villa aldı! Görenler şaştı kaldı
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 14:03

Hem futboldaki performansı hem de sosyal hayatıyla çok konuşulan Arda Güler, yatırımını gayrimenkulden yana kullanıyor. Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler'in, Beykoz'dan 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) değerinde lüks bir villa satın aldığı öğrenildi.

ARDA GÜLER'DEN BÜYÜK YATIRIM

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İstanbul'da villa satın aldı. 20 yaşında olmasına rağmen yatırımlarına sürekli yenisini ekleyen Arda Güler'in villasını gören yorum yağdırdı.

Arda Güler, 3 milyon dolara villa aldı! Görenler şaştı kaldı

Arda Güler'in Beykoz'da satın aldığı 5 katlı villa için 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) ödedi. 20 yaşındaki Arda Güler, 1000 metrekare olan villası için de 2 milyon dolarlık (77 milyon 720 bin TL) tadilat yaptıracak.

Arda Güler, 3 milyon dolara villa aldı! Görenler şaştı kaldı

ARDA GÜLER TRANSFER OLABİLİR

Bu yüksek bütçeli transfer planı, bazı fedakârlıkları da beraberinde getirebilir. İddialara göre, Real Madrid, bu dev operasyonu finanse edebilmek adına kadrosundaki bazı genç oyuncuları satış listesine koymayı değerlendiriyor. Gündemdeki isimler arasında Arda Güler, Rodrygo ve genç yıldız adayı Endrick bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elçin Sangu ile gazeteci tartışmasında karar çıktı!
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.