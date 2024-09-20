Arda Güler, ilk kez sevgilisi Duru Nayman ile kameralar karşısında!

20 Eylül 2024 13:27 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 13:27

Milli futbolcu Arda Güler, Thibaut Courtois'nın belgesel galasında basketbolcu sevgilisi Duru Yaman ile katıldı. İlk kez sevgilisiyle kameraların karşısına çıkan Arda Güler, sempatik tavırlarıyla beğeni topladı.

Real Madrid’in genç oyuncusu Arda Güler​, futbolu kadar özel hayatıyla da gündemde. Daha önce yaz tatilinde de birlikte görüntülenen Duru Nayman ve Arda Güler, ilk kez kameralara birlikte poz verdi.

ARDA GÜLER İLK KEZ SEVGİLİSİYLE KAMERALAR KARŞSINDA

Sosyal medya hesabında 12,1 milyon takipçiye sahip Arda güler, daha önce Duru Yaman ile sevgili olduğunu duyurmuştu. Arda Güler ve Duru Yaman çifti, Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois için düzenlenen belgesel galasına birlikte katıldı. Galaya katılan çift, çevresine gülücükler dağıtırken, iki isme yoğun bir ilgi vardı.

Her paylaşımı, her yaptığı olay olan Arda Güler’in basketbolcu sevgilisi Duru Yaman ile ilk kez resmi bir etkinlikte görünmesi büyük ilgi gördü. İki ismin birbirine aşk dolu bakışlarına ise beğeni yağdı.