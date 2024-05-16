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Arda Kural son haliyle eski günlerine geri döndü

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 15:23 - Güncelleme : 16 May 2024 15:28
Arda Kural son haliyle eski günlerine geri döndü

Bir döneme damga vuran Arda Kural, yaşadığı zor günleri geride bıraktı. Bir dönem sokakta kalan oyuncu, son görüntüsüyle sevenlerini mutlu etti.

Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri, Emret Komutanım gibi yapımlarda rol alan ve Türkiye’nin Leonardo DiCaprio’su olarak bilinen Arda Kural, eski günlerine geri döndü. 

ARDA KURAL'DAN YENİ İMAJ 

Uzun yıllar psikoz tedavisi gören oyuncu Arda Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü. Bir dönem ise parasız kalan oyuncu sokakta kaldı. Tedavisinin tekrar yeni projeler için görüşmeye başlayan Kural, son paylaşımıyla takipçilerini sevindirdi. Kendini toparladığı gözlemlenen oyuncuya olumlu binlerce yorum yapıldı. 

Arda Kural son haliyle eski günlerine geri döndü - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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