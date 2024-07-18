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Arda Turan annesi Yüksel Turan'a hapis şoku! Mahkeme kararını verdi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Temmuz 2024 10:53 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 10:53
Arda Turan annesi Yüksel Turan&#039;a hapis şoku! Mahkeme kararını verdi

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ın doğup büyüdüğü baba evindeki kaçak yapılanmaya gidildiğinin ortaya çıkmasının ardından anne Yüksel Turan’a açılan davada Anne Turan hakkında 5 yıl hapis cezası istendi.

Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak yapılaşma detayı ortaya çıkmasının ardından ünlü teknik direktörün annesi Yüksel Turan'a dava açılmıştı. Yapılan incelemeler ardından hakim karşısına çıkan Anne Turan hakkında 5 yıl hapis cezası istendi.

ARDA TURAN ANNESİ 5 YIL HAPİS CEZASI 

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, Arda Turan'ın ailesinin yaşadığı bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanlığı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı belirlenmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 5 yıla kadar hapsi istenen anne Turan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Arda Turan annesi Yüksel Turan'a hapis şoku! Mahkeme kararını verdi - 1. Resim

Bayrampaşa Belediyesi'nin şikayeti üzerine savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yüksel Turan'ın 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 10 ay hapse mahkum edilmesine karar verdi.

Arda Turan annesi Yüksel Turan'a hapis şoku! Mahkeme kararını verdi - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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