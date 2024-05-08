Arda Turan canlı yayında Seçil Erzan'ı savundu

08 May 2024 09:22 - Güncelleme : 08 May 2024 09:22

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, katıldığı canlı yayında 13 milyon 900 bin dolara yatırdığı fonda 7 milyon 500 bin dolar kaybederek en çok para kaybeden isim olarak dikkat çekti. Katıldığı canlı yayında özel fon vaadiyle kendisini dolandıran eski banka müdürü Seçil Erzan hakkında konuşan Arda Turan, "Bizim paralarımız, çocukluğumuzdan beri tırnaklarımızla kazandığımız helal paramız. Bize verilen kağıtlar, bankanın içinde verilmiş kaşeli kağıtlar. Öyle 'Bire 300 verilmiş' gibi bir durum yok." dedi.

ARDA TURAN, CANLI YAYINDA SEÇİL ERZAN'I SAVUNDU

Turan, " Bodrum'da bir şey yoktu. Ben hiçbir şey yapmadım. Bizde hiçbir şey yapmadık. Bir akşam öncesinde taraftarları otelimizde ağırladık. Çiçek verdiler. Gayet iyi bir ortamım vardı. Hakem kardeşimiz de iyi bir maç yönetmedi. İnsanlar maalesef çileden çıkarttı. Hem İsmet abiye sorsanız hem bana sorsanız aynı fikirdeyiz. En ufak bir şeyde yine Seçil Erzan ki Seçil Erzan'a ben kendi stadımda bile laf söylenmesini istemem. Ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Sonuç olarak içeride hapiste sıkıntı çekiyor" dedi.

Çok büyük paralar kaybettiği iddia edilen Turan, "Anlatıldığı gibi fahiş faizler olmadığını belirten genç teknik adam, "Pandemi döneminde dolardan kim ne kadar kazandıysa öyleydi. Bize burada çok haksızlık ediyorlar. Anlatıldığı gibi değil. Bu ülkede biz yıllarca elden para alıp dekonta imza attık futbolculuk döneminde. Şunu söylemek istiyorum: Bu kadın, 15 sene boyunca başarı hikayesi olarak bankanın sosyal medyasında duran, bankanın çok güvendiği ve İstanbul'un göbeğinde şube müdürlüğü yapmış birisi. Ben ilk günden son güne şunu söylüyorum: Bankanın yöneticilerinin bir suçu olmayabilir ama bu bankanın çalışanının sorumluluğuna girer. Her şeyi geçtim, biz mağduruz" ifadelerini kullandı.

Arda Turan, "Bugün sen para kaybetsen ben üzülür ve 'Geçmiş olsun.' derim, hatta 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' derim. Seninle gülüp eğlenip dalga geçmem. Ben Göztepe taraftarını çok seviyorum ama ilk fırsatta 'Seçil Erzan' dediler. Bandırma'ya gidiyorum, diyorlar. Bodrum'a gidiyorum, diyorlar. Bana bir şey olmaz, Allah bana sağlık verdikçe çalışırım. Paranın azıyla da çoğuyla da gocunmam" sözleriyle ilk kez Seçil Erzan hakkında konuştu.