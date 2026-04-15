Spor dünyasının öne çıkan isimlerinden olan Arda Turan'ın ailesine yönelik yaşadığı bir gelişme, magazin gündeminde geniş bir yankı buldu. Arda Turan ile kardeşi Okan'ın aktif kullandıkları sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkmaları, yakın zamanda magazin dünyasında ses getiren 'eltilerin küslüğü' iddialarını tekrardan gündeme taşıdı. Peki Arda Turan ile Okan Turan arasında neler oldu? Arda Turan ve kardeşi Okan Turan neden küstü? Turan kardeşleri birbirine düşüren eltiler mi oldu?

HABERİN ÖZETİ Arda Turan ile kardeşi Okan Turan'ı birbirine düşüren eltiler mi oldu? Birbirlerini takipten çıkmışlardı, yeni bir atak da eşlerden geldi! Arda Turan ile kardeşi Okan Turan'ın sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkması, daha önce yaşanan eltiler arasındaki gerginliğin kardeşlere yansıdığına dair iddiaları gündeme getirdi. Arda Turan ile kardeşi Okan Turan, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı. Bu durum, Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ile kardeşi Okan Turan'ın eşi Katre Turan arasındaki 'eltilerin küslüğü' iddialarını tekrar gündeme getirdi. Okan Turan ve eşi Katre Turan'ın Ocak ayında anne-baba olduğu belirtildi. Arda Turan'ın yeğeni için 500 gram altın ve 3 milyon TL gibi bir maddi destek sağladığı iddia edildi. Geçmişte Aslıhan Doğan Turan'ın eltisi Katre Turan'ı bir YouTube programına davet etmesi ve bu sıradaki tavırlarının 'eltilerin savaşı' olarak yorumlandığı belirtildi. Son olarak, Katre Turan'ın baby shower'ında Aslıhan Doğan Turan'ın olmaması ve Aslıhan Turan'ın oğlunun doğum günü etkinliğine Katre Turan'ın katılmaması, eltiler arasındaki mesafenin devam ettiğine işaret etti.

TURAN AİLESİNDE OLAYLAR BÜYÜYOR!

Ocak ayında ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Okan Turan ile eşi Katre Turan, en büyük sevinçlerini yakınlarıyla paylaştı.

Aileye katılan yeni bir üye ile çoğalan Turan ailesinde eski futbolcu Arda Turan'ın yeğeni için kesenin ağzını açmış gerek maddi gerek de manevi desteklerini esirgememişti.

Magazin dünyasında öne sürülen bilgilere göre; Arda Turan, yeğeni için açtığı banka hesabına 500 gram altın ve 3 milyon TL gibi önemli bir para aktarmıştı.

'ELTİLERİN SAVAŞI' YENİDEN GÜNDEME GELDİ!

Geçmiş dönemlerde futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan'ın, eltisi Katre'yi davet ettiği bir youtube programında sergilediği üstten tavırlar, sosyal medyada geniş bir yankı bulmuş ve sosyal medyada 'eltilerin savaşı' durumuna zemin hazırlamıştı.



Yaşanan bu gerginlikten sonra tarafların aralarındaki buzları erittiği ve birbirlerini tekrardan takibe aldığı görülmüştü.

Şimdilerde ise Okan Turan'ın eşi Katre Turan'ın bebeği için yaptığı baby shower'da Aslıhan Doğan Turan'ın olmaması ve Aslıhan Turan'ın da oğulları için yaptığı doğum günü organizasyonuna Katre Turan'ın katılmaması, eltiler arasındaki mesafenin devam ettiği yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.

ELTİLER ARASINDAKİ GERGİNLİK KARDEŞLERE SIÇRADI!

Eltiler arasında gelişen gitgelli bu olaylardan sonra Turan kardeşlerin de birbirini sosyal medya hesaplarından takipten çıkmaları, yaşanan aile içi gerilimin boyutunu merak ettirdi.