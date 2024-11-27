Arka Sıradakiler oyuncuları yıllar sonra buluştu! Sinem Uslu'dan mest eden paylaşım

27 Kasım 2024 07:22 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 07:34

2007-2012 yılları arasında ekranlarda fırtınalar estiren Arka Sıradakiler dizisinin yıldızları, yıllar sonra bir araya gelerek nostalji rüzgarı estirdi. Sinem Uslu'nun buluşmadan paylaştığı fotoğraf hayranlarını geçmişe götürdü.

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Arka Sıradakiler​ isimli efsane gençlik dizisinin sevilen oyuncuları Sinem Uslu, Bülent Çetinaslan, Engin Yavaş, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç Güvenç, uzun yılların ardından yeniden bir araya geldi. Dizinin hayranları, bu özel buluşmaya sosyal medyada yoğun ilgi gösterdi.

"EN ÇOK ÖZLENENLERLE BULUŞMA"

Şu anda Kanal D'de yayınlanan Annem Ankara dizisinde rol alan Sinem Uslu, bu anlamlı buluşmayı Instagram hesabından paylaştı. Uslu, paylaşımına, "En çok özlenenlerle buluşma. Dün gibi, sizi çok seviyorum" notunu düştü. Bu samimi ifadeler ve oyuncuların mutluluk dolu fotoğrafları, dizinin hayranlarını duygulandırdı ve eski günleri hatırlattı.

ARKA SIRADAKİLER FIRTINA ESTİRMİŞTİ

2007 yılında yayın hayatına başlayan ve gençlerin hayatına ayna tutan Arka Sıradakiler, dönemin en çok izlenen gençlik dizilerinden biri olmuştu. Karakterleri, hikayesi ve genç oyuncularıyla adından sıkça söz ettiren dizi, hala unutulmayan yapımlar arasında yer alıyor. Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı dizi toplumun farklı katmanlarından gelen liseli gençlerin başlarından geçen olayları konu alıyordu.