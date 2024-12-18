Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf! Hamdi Alkan ile ilgili çarpıcı iddialar

18 Aralık 2024 09:28 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:42

Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde İbo rolüyle yer alan Fırat Çöloğlu, yıllar sonra itirafıyla şaşırttı. Tekrar setlere döneceğini açıklayan Fırat Çöloğlu, Hamdi Alkan ile ilgili sözleriyle dikkat çekti.

Başrolünde Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk ve Bülent Emin Yarar'ın yer aldığı Arka Sıradakiler​ dizisi 2007 başladı ve 6 sezon boyunca devam etti. Dizide İbo karakteriyle yer alan Fırat Çöloğlu, yıllar sonra yaptığı itirafla çok konuşuldu. Dizinin yönetmeni Hamdi Alkan​'ın ekmeği ile oynadığını belirterek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

ARKA SIRADAKİLER'İN İBO'SUNDAN GÜNDEM OLACAK HAMDİ ALKAN İTİRAFLARI

Arka Sıradakiler dizisi ile popüler olan Fırat Çöloğlu, o dönem dizinin yönetmen koltuğunda oturan Hamdi Alkan’la ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu. Muhabir Samet Aday’ın sorularını cevaplayan Çöloğlu, “Hamdi Alkan’ın ekmeğinizle oynadığını düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bunu tüm arka sıradakiler oyuncularına sorabilirsiniz. Hangisi iş bulamıyorsa “Evet” der herhalde” dedi.

Setlere döneceğinin de müjdesini veren Fırat Çöloğlu, Hamdi Alkan ile sözlerine “Ekmek bu. Sadece oyuncuların değil ailelerininde hakkına girilmiş oluyor” şeklinde devam etti. 12 yılın ardından setlere geri döneceğinin müjdesinide veren Fırat Çöloğlu, iddiaya konu tutumu kan davasına benzeten muhabirimize, “Şaka gibi değil mi? Manidar!” karşılığını verdi.