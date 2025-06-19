Arka Sıradakiler'in İbo'su yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Fırat Çöloğlu'nun son hali

Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk, Bülent Emin Yarar, Pelin Akil ve Barış Atay gibi isimlerin yer aldığı Arka Sıradakiler dizisinde İbo karakteriyle yer alan Fırat Çöloğlu, yıllar sonra ortaya çıktı.

FIRAT ÇÖLOĞLU'NDAN HAYRANLARINI SEVİNDİREN HABER

Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde oynadığı 'İbo' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Fırat Çöloğlu, önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi.

Yıllar önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Fırat Çöloğlu, "Oyunculuğu bıraktım ve ticarete atıldım, tekrardan oyunculuğa dönmem için insanlar ısrar ediyorlar. Senaryolar ve teklifler geldi hepsini okudum ama rollere pek ısınamadım, güzel bir rol ve hikâye gelirse neden olmasın" diyerek hayranlarına müjdeli haberi verdi.