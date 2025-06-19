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 | Dilek Ulusan

Arka Sıradakiler'in İbo'su yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Fırat Çöloğlu'nun son hali

Bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi Arka Sıradakiler'de rol alan Fırat Çöloğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Oyunculuğu bıraktığını açıklayan oyuncudan hayranlarını sevindiren açıklama geldi.

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Arka Sıradakiler'in İbo'su yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Fırat Çöloğlu'nun son hali
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 15:09

Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk, Bülent Emin Yarar, Pelin Akil ve Barış Atay gibi isimlerin yer aldığı Arka Sıradakiler dizisinde İbo karakteriyle yer alan Fırat Çöloğlu, yıllar sonra ortaya çıktı.

FIRAT ÇÖLOĞLU'NDAN HAYRANLARINI SEVİNDİREN HABER

Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde oynadığı 'İbo' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Fırat Çöloğlu, önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi.

Arka Sıradakiler'in İbo'su yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Fırat Çöloğlu'nun son hali

Yıllar önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Fırat Çöloğlu, "Oyunculuğu bıraktım ve ticarete atıldım, tekrardan oyunculuğa dönmem için insanlar ısrar ediyorlar. Senaryolar ve teklifler geldi hepsini okudum ama rollere pek ısınamadım, güzel bir rol ve hikâye gelirse neden olmasın" diyerek hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Arka Sıradakiler'in İbo'su yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Fırat Çöloğlu'nun son hali

Sıkça Sorulan Sorular

FIRAT ÇÖLOĞLU KAÇ YAŞINDA?
14 Eylül 1986 doğumlu Fırat Çöloğlu, Arka Sıradakiler dizisindeki İbo karakteriyle tanındı. Hayat Bağları, Tatlı Hayat, Berivan, Hayat Bilgisi, Çocuklar Ne Olacak ve İki Aile dizilerinde rol aldı.
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