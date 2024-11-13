Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan, ekranlara geri dönüyor

13 Kasım 2024 09:23 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:23

Bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi Arka Sıradakiler’de Oktay karakteriyle yer alan Bülent Çetinaslan, Aşk Evlilik Boşanma dizisiyle ekranlara geri dönüyor.

Yeni sezonun merakla beklene dizisi Aşk Evlilik Boşanma dizisinin kadrosu netleşmeye başladı. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan, dizinin kadrosuna dahil oldu.

BÜLENT ÇETİNASLAN EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çekimleri başlayan Aşk Evlilik Boşanma dizisi yayın tarihi açıklanana kadar, çekimlerine ara verdi. Bennu Yıldırımlar ve Müjde Uzman’ın başrolünde yer aldığı diziye, Bülent Çetinaslan dahil oldu.

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman’ın başrolünde yer aldığı dizisinin kadrosuna katılan Bülent Çetinaslan Faruk karakteriyle ekrana geri dönüyor. Gaye’nin (Müjde Uzman) geçmiş sahnelerinde babası olarak seyirci karşısına çıkacak Bülent Çetinaslan, karakter hazırlıklarına başladı.