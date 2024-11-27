Arka Sokaklar sosyal medyada gündem oldu! RTÜK ceza yağdırdı

27 Kasım 2024 16:12 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 17:04

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından başta Arka Sokaklar olmak üzere, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası ve yayın durdurma yaptırımı uygulandı. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın sahibi TV8 ve Exxen'e, dahil olmak üzere 4 kanala da üst sınırdan para cezası kesildi.

RTÜK​, Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da yayınlanan Yabani​, Show TV'de yayınlanan DEHA​ ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar​ dizilerine program durdurma cezası verdi. Ayrıca, Acun Ilıcalı​'nın sahibi olduğu TV8 ve Exxen'e de yasa dışı bahis reklamı nedeniyle üst sınırdan para cezası verildi.

ARKA SOKAKLAR'A PROGRAM DURDURMA CEZASI

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul yoğun bir izleme gündemiyle toplandı. Masadaki ilk rapor Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi oldu. Toplantıda dizi sahnelerinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu. Yayınlanan sahnelerle toplumda dini değerlerin suiistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getirilirken, Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası ve yayın durdurma yaptırımı uygulandı.

ACUN ILICALI'YA ÜST SINIRDAN PARA CEZASI

RTÜK, haftalık olağan toplantısında reklam süresi kurallarına uymayan TV 8'e de yaptırım uyguladı. Ardından toplumda pek çok olumsuzluğun kaynağı olan yasa dışı bahis reklamları ve özendirici görüntüler RTÜK'ün gündemine girdi. Karadağ-Türkiye maçındaki ve Lille-Fenerbahçe müsabakasındaki yasa dışı bahis reklamları nedeniyle TV 8 ve EXXEN'in sahibi Acun Ilıcalı'ya ceza verildi. Hem milli maç hem de Lille-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçındaki yasa dışı bahis reklamları sebebiyle TV8 ve EXXEN'e üst sınırdan para cezası uygulandı.



S SPORT + kanalı da yasa dışı bahis reklamlarından ceza aldı. S SPORT +'nın Leganes-Real Madrid futbol karşılaşmasında 6112 sayılı Kanun'da yer alan “Yayın hizmetleri, alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz" ilkesini ihlal ettiğinden yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Şiddet içeren, milli ve manevi değerlere saygısızlık yapılan dizilere de ceza verildi. STAR TV'nin “Sahipsizler”, NOW'ın “Yabani” isimli dizileri ile SHOW'un “Deha” dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.

5 PROGRAMA ÜST SINIRDAN PARA CEZASI VERİLDİ

SZC'nün “Arena” programı, Halk TV'nin “Rota”, TELE 1'de yayınlanan “Sabah Pusulası” ile FLASH Haber'in “Ana Haber Bülteni” ve “Başkent'te Gündem” programı tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini esas almadıkları gerekçesiyle gündeme alındı. Arena programında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki iddialar yaptırımın gerekçesi oldu. Konu hakkında hukuki soruşturma başlatılmışken ve söz konusu iddialar hem kaynağından hem de devletin dezenformasyon mekanizmaları tarafından yalanlanmışken sergilenen habercilik tutumu nedeniyle Sözcü TV hakkında yaptırım kararı verildi. Halk TV yayınında ise tarafsızlık ilkesi bir kenara bırakılarak siyasi iktidar aleyhinde propaganda yürütülmesi, iktidar ortağı MHP'nin liderine ve yönetimine yönelik gerçek dışı iddialar nedeniyle kanala müeyyide uygulandı. Üst Kurul, söz konusu yayıncılar hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı verdi. RTÜK, son toplantısında yaptığı kural ihlali nedeniyle Kanal Ege hakkında da idari para cezası kararı aldı.