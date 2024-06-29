Arka Sokaklar Türk dizi tarihine geçti! Israrla sezon finali yapıyor

29 Haziran 2024 10:25 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 10:25

Dün 680. Bölümüyle sezon finali yapan Arka Sokaklar dizisinin eser sahibi Türker İnanoğlu'nun nisan ayında ölmesinin ardından, dizinin final mi, sezon finali mi yapacağı akıbetini koruyordu. Arka Sokaklar dizisi, İnanoğlu ailesiyle anlaşma sağladı.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ 18. KEZ SEZON FİNALİ YAPIYOR

Arka Sokaklar dizisi Kurban Bayramı nedeniyle dün akşam yayınlanan 680. bölümle sezon finali yaptı. 18. kez sezon finali yapan dizi, yeni bir rekor da kırdı. 19. sezon onayı da alan dizi, izleyicisine müjdeli haberi verdi.

18 YIL SONRA GELEN AYRILIK

Bu hafta sezon finali yapacak Arka Sokaklar dizisi önümüzdeki sezonda da devam edecek. Sonbaharda izleyici karşısına çıkacak Arka Sokaklar dizisinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz diziden ayrılma kararı aldı.