Arka Sokaklar'a efsane transfer! Ebru Cündübeyoğlu izleyiciyi ekrana kitleyecek

10 Ağustos 2024 09:39 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 10:37

Ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar bu sezon da yeniden ekranlarda olacak. Başarılı oyuncu kadrosuyla ekranlarda yer alan Arka Sokaklara efsane isim Ebru Cündübeyoğlu dahil oldu.

ARKA SOKAKLAR'A EFSANE TRANSFER!

Ebru Cündübeyoğlu, dizi de yeni emniyet müdürü olacak. Candan Ceylanlı karakterini oynayacak başarılı oyuncunun şimdiden silah atışları için poligona gittiği öğrenildi.

Kadrosunda Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Şevket Çoruh isimlerin yer aldığı diziye dahil olduğu için Cündübeyoğlu, heyecanlı olduğunu ifade etti.

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU KİMDİR?

Almanya'da dünyaya gelen Ebru Cündübeyoğlu, Türkiye'ye üniversite nedeniyle dönüş yaptı. Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okuyan oyuncu ardından 1993 yılındaki güzellik yarışmasına katıldı. Diş doktoru Ertuğrul Cündübeyoğlu ile 1970 Türkiye Güzelleri'nden Hülya Cündübeyoğlu'nun tek çocuğudur.

Deli Yürek ve Koçum Benim dizileriyle kamera karşısına geçti. 2003 yılında radyo programcısı Mert Güçlü Mete ile evlendi. Çiftin 2005 yılında Duru adından bir kız çocuğu oldu. 2022 tarihinde çift boşandı.