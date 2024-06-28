Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılık! 18 yıldır projedeydi

28 Haziran 2024 14:49 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 14:56

Başrolünde Zafer Algöz, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi önümüzdeki sezonda da devam etme kararı aldı. Dizinin kadrosuna yeni isimler katılırken, 18 yıldır dizinin yönetmenliğini üstlenen Orhan Oğuz diziden ayrıldığını duyurdu.

ARKA SOKAKLAR'IN 18 YILLIK YÖNETMENİ AYRILIK KARARI ALDI

Arka Sokaklar'ın 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, diziye veda ettiğini duyurdu. Oğuz sosyal medya hesabından "Kamuya!! 18 yıl yönettiğim 'Arka Sokaklar' dizisinden ayrıldım. Oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZONDA DA EKRANDA OLACAK

D Media geçen sezon Arka Sokaklar’ın eser sahibi olan Erler Film’in kurucusu Türker İnanoğlu’ndan 42 bölümlüğüne dizinin haklarını almıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hayatını kaybeden Türker İnanoğlu'nun dizide Engin rolünü oynayan oğlu İlker İnanoğlu, geçen ay henüz dizinin yeni sezonuyla ilgili D Media’yla görüşülmediğini açıklamıştı. Son gelen haberlere göre dizinin yeni sezonunu da D Media çekmesi konusunda İnanoğlu ailesiyle anlaşıldı.