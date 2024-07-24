Arka Sokaklar'da bir ayrılık daha! Tunç Oğuz'dan paylaşım geldi

24 Temmuz 2024 11:47 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 11:47

Fenomen polisiye dizisi Arka Sokaklar'da yeni sezonla beraber vedalar devam ediyor. 14 yıldır Arka Sokaklar dizisinde nişancı "Arda Atik" rolüyle yer alan Tunç Oğuz diziden ayrılık kararı aldı.

ARKA SOKAKLAR'DAN BİR İLK DAHA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Orhan Oğuz, "Bana yol yordam gösteren bütün arkadaşlarıma abilerime ablalarıma çok teşekkür ederim. Dile kolay 14 sene geçti. Hüzünlerimiz ve mutluluklarımız hep ortak oldu.Herkesi çok özlemle anacağım.Sizi çok seviyorum canım ekip.19. Sezonunuz şans ve mutluluk getirsin." dedi.