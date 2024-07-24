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Arka Sokaklar'da bir ayrılık daha! Tunç Oğuz'dan paylaşım geldi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 11:47 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 11:47
Arka Sokaklar&#039;da bir ayrılık daha! Tunç Oğuz&#039;dan paylaşım geldi

Eylül'de 19. sezonuyla izleyicisiyle buluşacak Arka Sokaklar'da bir ayrılık daha yaşandı. 14 yıldır dizide rol alan Tunç Oğuz,

Fenomen polisiye dizisi Arka Sokaklar'da yeni sezonla beraber vedalar devam ediyor. 14 yıldır Arka Sokaklar dizisinde nişancı "Arda Atik" rolüyle yer alan Tunç Oğuz diziden ayrılık kararı aldı. 

ARKA SOKAKLAR'DAN BİR İLK DAHA 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Orhan Oğuz, "Bana yol yordam gösteren bütün arkadaşlarıma abilerime ablalarıma çok teşekkür ederim. Dile kolay 14 sene geçti. Hüzünlerimiz ve mutluluklarımız hep ortak oldu.Herkesi çok özlemle anacağım.Sizi çok seviyorum canım ekip.19. Sezonunuz şans ve mutluluk getirsin." dedi. 

Arka Sokaklar'da bir ayrılık daha! Tunç Oğuz'dan paylaşım geldi - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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