Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası' Zafer Ergin'den mafya dizilerine haklı çıkış: İtibarımız onlar kadar değil!

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba'yı oynayan Zafer Ergin, günümüzün mafya dizilerine yönelik olumsuz değerlendirmelerde bulundu. Kurgu da olsa 20 senedir polislik yaparak ülkeyi toparlamaya çalıştıklarına değinen Ergin, mafya dizilerinin daha çok talep gördüğüne sitem etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası' Zafer Ergin'den mafya dizilerine haklı çıkış: İtibarımız onlar kadar değil!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 00:28
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 00:33

Toplamda 20 sezon boyunca Kanal D ekranlarında yerini alan '' TV ekranlarının en uzun soluklu dizileri arasında zirvede kendini gösterir iken dizinin yayınlanan yeni bölümleri ile hala severek izlenmeye devam ediyor.

Kemik kadrosunun çoğunluk oranda korunduğu Arka Sokaklar dizisinin başrol karakterlerinden olan , son zamanlarda özellikle de yeni çıkan mafyavari dizilere yönelik haklı bir eleştiride bulundu.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN RIZA BABA'SI ZAFER ERGİN SİTEM ETTİ!

83 yaşındaki seslendirme sanatçısı ve oyuncu Zafer Ergin, 20 sezon boyunca ilk bölümden bu yana hala Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba'sı olarak ekranlarda yerini almaya devam ediyor.

Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası' Zafer Ergin'den mafya dizilerine haklı çıkış: İtibarımız onlar kadar değil!

Kanal D'nin uzun soluklu en iddialı dizilerinden olan Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakteri ile milyonların kalbinde yer edinen usta isim Zafer Ergin, günümüz dizilerine yönelik bazı değerlendirmelerde bulundu.

Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası' Zafer Ergin'den mafya dizilerine haklı çıkış: İtibarımız onlar kadar değil!

83 yaşındaki usta isim Zafer Ergin, katıldığı bir program sonrasında bazı yeni dizi projeleri hakkında konuştu. Oyuncu Zafer Ergin, isim vermese de rahatlıkla anlaşılabilen ve şimdilerde izlenme rekorları kırılan 'Yeraltı' ya da 'Eşref Rüya' tarzındaki mafya olaylarının ele alındığı dizilerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası' Zafer Ergin'den mafya dizilerine haklı çıkış: İtibarımız onlar kadar değil!

"Bazı kanallar özellikle mafya dizileri yapıyor. Halkın da istediği bu herhalde. Ortalığı toplamak için 20 senedir polislik yapıyoruz, itibarımız onlar kadar değilmiş gibi geliyor."

ETİKETLER
#arka sokaklar
#zafer ergin
#Türk Dizileri
#Rıza Baba
#Mafya Dizileri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.