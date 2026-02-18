Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası' Zafer Ergin'den mafya dizilerine haklı çıkış: İtibarımız onlar kadar değil!

Toplamda 20 sezon boyunca Kanal D ekranlarında yerini alan 'Arka Sokaklar' TV ekranlarının en uzun soluklu dizileri arasında zirvede kendini gösterir iken dizinin yayınlanan yeni bölümleri ile hala severek izlenmeye devam ediyor.

Kemik kadrosunun çoğunluk oranda korunduğu Arka Sokaklar dizisinin başrol karakterlerinden olan Zafer Ergin, son zamanlarda özellikle de yeni çıkan mafyavari dizilere yönelik haklı bir eleştiride bulundu.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN RIZA BABA'SI ZAFER ERGİN SİTEM ETTİ!

83 yaşındaki seslendirme sanatçısı ve oyuncu Zafer Ergin, 20 sezon boyunca ilk bölümden bu yana hala Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba'sı olarak ekranlarda yerini almaya devam ediyor.

Kanal D'nin uzun soluklu en iddialı dizilerinden olan Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakteri ile milyonların kalbinde yer edinen usta isim Zafer Ergin, günümüz dizilerine yönelik bazı değerlendirmelerde bulundu.

83 yaşındaki usta isim Zafer Ergin, katıldığı bir program sonrasında bazı yeni dizi projeleri hakkında konuştu. Oyuncu Zafer Ergin, isim vermese de rahatlıkla anlaşılabilen ve şimdilerde izlenme rekorları kırılan 'Yeraltı' ya da 'Eşref Rüya' tarzındaki mafya olaylarının ele alındığı dizilerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Bazı kanallar özellikle mafya dizileri yapıyor. Halkın da istediği bu herhalde. Ortalığı toplamak için 20 senedir polislik yapıyoruz, itibarımız onlar kadar değilmiş gibi geliyor."