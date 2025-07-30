Armağan Çağlayan aldığı teklif karşısında büyük şok yaşadı! Gelen mesajı hemen ifşa etti

Televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Armağan Çağlayan, takipçisinden gelen ısrarlı mesaja artık dayamadı ve yayınladı. Mesajı yayınlayan Armağan Çağlayan, ''Ağzım açık okudum'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'I ŞAŞIRTAN TEKLİF

Armağan Çağlayan, bu kez kendisine gönderilen özel bir mesajla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, doğrudan mesaj kutusuna düşen bir takipçi mesajını ekran görüntüsüyle paylaşarak herkesi şaşırttı.

Uzun süredir Ege'de yaşayan Armağan Çağlayan'ın evine tatile gelmek isteyen takipçi, "Sana tatile gelebilir miyim?" diye sordu. Sabah kahvaltını hazırlarım akşam yemeğini hazırlarım" diyen takipçisine sinirlenen Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti.

Kadın takipçisinin ısrarlı mesajları devam ederken, "Tatile çok ihtiyacım var lütfen isteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü" sözleri Armağan Çağlayan'ı daha da sinirlendirdi.

Gelen mesaj karşısında ne diyeceğini bilemeyen Armağan Çağlayan, paylaşımı ifşaladı ve "Bu istek kaçıncı 'level' bilemedim ben :))) Öyle ağzım açık okudum DM'i :))))) Herhalde benimle kafa buluyor diye karar verdim!" notunu düştü.