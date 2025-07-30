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 | Dilek Ulusan

Armağan Çağlayan aldığı teklif karşısında büyük şok yaşadı! Gelen mesajı hemen ifşa etti

Ekranlardan uzak olan ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Armağan Çağlayan, son olarak takipçisinden gelen mesajı ifşa etti. Sık sık böyle mesajlar aldığını belirten Armağan Çağlayan, evine tatile gelmek isteyen hayranı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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Armağan Çağlayan aldığı teklif karşısında büyük şok yaşadı! Gelen mesajı hemen ifşa etti
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 09:41

Televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan , takipçisinden gelen ısrarlı mesaja artık dayamadı ve yayınladı. Mesajı yayınlayan Armağan Çağlayan, ''Ağzım açık okudum'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'I ŞAŞIRTAN TEKLİF

Armağan Çağlayan, bu kez kendisine gönderilen özel bir mesajla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, doğrudan mesaj kutusuna düşen bir mesajını ekran görüntüsüyle paylaşarak herkesi şaşırttı.

Armağan Çağlayan aldığı teklif karşısında büyük şok yaşadı! Gelen mesajı hemen ifşa etti

Uzun süredir Ege'de yaşayan Armağan Çağlayan'ın evine tatile gelmek isteyen takipçi, "Sana tatile gelebilir miyim?" diye sordu. Sabah kahvaltını hazırlarım akşam yemeğini hazırlarım" diyen takipçisine sinirlenen Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti.

Armağan Çağlayan aldığı teklif karşısında büyük şok yaşadı! Gelen mesajı hemen ifşa etti

Kadın takipçisinin ısrarlı mesajları devam ederken, "Tatile çok ihtiyacım var lütfen isteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü" sözleri Armağan Çağlayan'ı daha da sinirlendirdi.

Armağan Çağlayan aldığı teklif karşısında büyük şok yaşadı! Gelen mesajı hemen ifşa etti

Gelen mesaj karşısında ne diyeceğini bilemeyen Armağan Çağlayan, paylaşımı ifşaladı ve "Bu istek kaçıncı 'level' bilemedim ben :))) Öyle ağzım açık okudum DM'i :))))) Herhalde benimle kafa buluyor diye karar verdim!" notunu düştü.

Armağan Çağlayan aldığı teklif karşısında büyük şok yaşadı! Gelen mesajı hemen ifşa etti
ETİKETLER
#takipçi
#armağan çağlayan
#sosyal-medya
#Özel Mesaj
#Tatil Teklifi
#Magazin
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