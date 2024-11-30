Armağan Çağlayan'ın acı kaybı: Hayatımın en kötü zamanlarını geçiriyorum

30 Kasım 2024 16:15 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 17:43

Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukluk arkadaşını kaybettiğini duyurdu. "Hayatımın en kötü zamanlarını geçiriyorum" diyen Armağan Çağlayan acısını paylaştı.

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Geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşı Metin Arolat​'ı kaybeden Armağan Çağlayan​ bugün yaşadığı acı kaybı sosyal medya​ hesabından paylaştı. Hayatımın en kötü zamanlarını geçiriyorum" diyen Armağan Çağlayan'a baş sağlığı mesajı yağdı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'IN ACI GÜNÜ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Armağan Çağlayan, "Hayatımın en kötü zamanlarını geçiriyorum sanırım. Yakın arkadaşlarım bir bir beni bırakıp gidiyor. Önce Metin, şimdi İsmail. İkisi de kalp krizi. Başhekim İsmail Bozkurt. Çocukluk arkadaşım. Sağlıklı beslenen, içki sigara içmeyen her gün kilometrelerce yürüyen İsmail. Sabah yürüyüşünde hayata ve bize veda etti. zor zamanlar. Nur içinde uyu arkadaşım… Yattığın yer incitmesin …" diyerek acı kaybını paylaştı.