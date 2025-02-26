Arzu Sabancı'ya esprili kutlama: Bir yılda iki kez babaanne oldunuz

Hacı Sabancı'nın F.D. isimli kadın tarafından açılan babalık davası sonucunda Uzay isimli çocuğun babası olduğu ortaya çıktı. İkinci kez babaanne olduğunu öğrenen Arzu Sabancı'ya yapılan yorumlar sosyal medyayı salladı.

İstanbul 16. Aile Mahkemesi, davanın kabul edilmesine karar vererek ve küçük Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğuna hükmetti. Konuyla ilgili Sabancı ailesi sessizliğini korurken, Arzu Sabancı'nın paylaşımlarına ise esprili yorumlar yağdı.

ARZU SABANCI'YA YORUM YAĞDI

Ömer Arzu Sabancı'nın en büyük oğlu Hacı Sabancı'ya açılan babalık davasıyla ilgili F.D, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği DNA raporunu mahkemeye sunarak davanın kabulünü talep etti. İstanbul 16. Aile Mahkemesi, davanın kabul edilmesine karar vererek ve küçük Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğuna hükmetti.

Arzu Sabancı konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmazken, Arzu Sabancı'nın kız arkadaşlarıyla birlikte yaptığı kutlamaya ise yorum yağdı. Arzu Sabancı'ya "ikinci kez babaanne oldunuz", "Tebrikler Arzu Hanım. Bir yıl içinde ikinci kez babaanne oldunuz!" gibi yorumlar yapıldı.

BABALIK DAVASINA İTİRAZ GELDİ

DNA sonucunun çıkması ardından babalık davasının son duruşması bugün İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde görüldü. F.D, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği DNA raporunu mahkemeye sunarak davanın kabulünü talep etti. Hacı Sabancı’nın avukatları "Rapor denetime elverişli olmamakla birlikte sonuca nasıl varıldığı belli değildir. Rapordaki yüzde 99,9 eşleşme oranı yeterli değildir" sözleriyle davanın reddini talep etse de, mahkeme Adli Tıp Kurumu’nun raporunu dikkate aldı ve davayı kabul etti.