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Arzu Yanardağ ve Mehmet Esen hayranlarını şaşırttı! 20 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 14:00 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 14:12
Arzu Yanardağ ve Mehmet Esen hayranlarını şaşırttı! 20 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından sık sık söz ettiren oyuncu Arzu Yanardağ aradığı aşkı buldu. Boksör Uğurcan Yanardağ ile evlenmeleri beklenirken ayrılık kararı alan güzel oyuncunun 20 yıllık dostu Mehmet Esen'le birlikte olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ hayranlarını şaşırttı.

Arzu Yanardağ ve Mehmet Esen hayranlarını şaşırttı! 20 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü - 1. Resim

Daha önce iki kez nikah masasına oturan, Boksör Uğurcan Yanardağ ile birlikte olan ve evlilik teklifi alan Yanardağ, sürpriz bir kararla ilişkisini sonlandırmıştı. 

Arzu Yanardağ ve Mehmet Esen hayranlarını şaşırttı! 20 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü - 2. Resim

Şimdilerde ise, 20 yıldır arkadaşlık ettiği, oyunculuk kariyerlerinde de yolları kesişen yapımcı ve oyundu Mehmet Esen ile aşk yaşamaya başladı.

Arzu Yanardağ ve Mehmet Esen hayranlarını şaşırttı! 20 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü - 3. Resim

Çift Bodrum'un ardından şimdi de rotayı Çanakkale'nin incisi Bozcaada'ya çevirdi. 

Arzu Yanardağ ve Mehmet Esen hayranlarını şaşırttı! 20 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü - 4. Resim

Keyifli bir tatil yapan ikili, birlikte çekilen fotoğraflarını sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.

Arzu Yanardağ ve Mehmet Esen hayranlarını şaşırttı! 20 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü - 5. Resim

İlişkilerini saklamayan çiftin gönderilerine takipçilerinden yorum yağıyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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