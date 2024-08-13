Arzu Yanardağ ve Mehmet Esen hayranlarını şaşırttı! 20 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü

13 Ağustos 2024 14:00 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 14:12

Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! Sevgilisi Çağla Altunkaya ile evleniyor

Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! Sevgilisi Çağla Altunkaya ile evleniyor

Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ hayranlarını şaşırttı.

Daha önce iki kez nikah masasına oturan, Boksör Uğurcan Yanardağ ile birlikte olan ve evlilik teklifi alan Yanardağ, sürpriz bir kararla ilişkisini sonlandırmıştı.

Şimdilerde ise, 20 yıldır arkadaşlık ettiği, oyunculuk kariyerlerinde de yolları kesişen yapımcı ve oyundu Mehmet Esen ile aşk yaşamaya başladı.

Çift Bodrum'un ardından şimdi de rotayı Çanakkale'nin incisi Bozcaada'ya çevirdi.

Keyifli bir tatil yapan ikili, birlikte çekilen fotoğraflarını sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.

İlişkilerini saklamayan çiftin gönderilerine takipçilerinden yorum yağıyor.