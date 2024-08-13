Arzu Yanardağ ve Mehmet Esen hayranlarını şaşırttı! 20 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 14:00 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 14:12
Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından sık sık söz ettiren oyuncu Arzu Yanardağ aradığı aşkı buldu. Boksör Uğurcan Yanardağ ile evlenmeleri beklenirken ayrılık kararı alan güzel oyuncunun 20 yıllık dostu Mehmet Esen'le birlikte olduğu ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ hayranlarını şaşırttı.
Daha önce iki kez nikah masasına oturan, Boksör Uğurcan Yanardağ ile birlikte olan ve evlilik teklifi alan Yanardağ, sürpriz bir kararla ilişkisini sonlandırmıştı.
Şimdilerde ise, 20 yıldır arkadaşlık ettiği, oyunculuk kariyerlerinde de yolları kesişen yapımcı ve oyundu Mehmet Esen ile aşk yaşamaya başladı.
Çift Bodrum'un ardından şimdi de rotayı Çanakkale'nin incisi Bozcaada'ya çevirdi.
Keyifli bir tatil yapan ikili, birlikte çekilen fotoğraflarını sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.
İlişkilerini saklamayan çiftin gönderilerine takipçilerinden yorum yağıyor.
Kaynak: tgrthaber.com