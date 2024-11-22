Asgari ücret zammı için bir öneri de Ebru Polat’tan geldi! Euro detayı dikkat çekti

22 Kasım 2024 14:23 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 14:35

Milyonlarca çalışanı etkileyecek 2025 asgari ücret zammı için tahminler gelmeye başladı. Bir tahminde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Ebru Polat oldu. Ebru Polat paylaşımında, 'Bana kalırsa asgari ücret Euro ile doğru orantılı gitmeli” diyerek miktarı açıkladı.

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2025​ asgari ücret​ zammının ne kadar olacağının belirlenmesine kısa süre kaldı. Yeni yılda belirlenecek asgari ücret zammı​ için tahminler yapılıyor. Asgari ücretle ilgili bir tahmin de Ebru Polat’tan geldi. 2025 asgari ücret zammının Euro​ ile doğru orantılı olması gerektiğini belirten Ebru Şancı’nın önerisine yorum yağdı.

EBRU POLAT'TAN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Son günlerde milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili tahminler yapılıyor. Asgari ücret zammı ile ilgili bir öneri de Ebru Polat'tan geldi. Polat, "Bana kalırsa asgari ücret Euro ile doğru orantılı gitmeli. Madem kedi köpek vs. her şeyde Avrupa'yı örnek alıyoruz öyleyse asgari ücrette de örnek almalıyız. İşçi, emekçi, emekli memurun da yüzü gülmeli. Enflasyon parayı iyice eritti. Artışın anlamı kalmıyor. Mesela Fransa'da asgari ücret 1.767 Euro o da yaklaşık 64 bine tekabül ediyor. Ya da yine Fransa'da çalışma ücreti 11.65 Euro o da 430 TL civarı... Bence hakkedilen bu rakamlar..." ifadelerini kullandı.

Paylaşımı sosyal medyada gündem olan Ebru Polat'a binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar; "Sözlerine katılıyorum", "çok haklı", 'doğru söylüyor" gibi yorumlar yaptı.