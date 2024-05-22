Asi dizisi oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Murat Yıldırım yıllar sonra buluştu

22 May 2024 09:17 - Güncelleme : 22 May 2024 09:17

İlk bölümü 2007 yılında yayınlanan Asi dizisinin başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Murat Yıldırım yıllar sonra buluştu. Birlikte poz veren iki oyuncu yorum yağmuruna tutuldu.

ASİ DİZİSİ OYUNCULARI YILLAR SONRA BULUŞTU

17 yıl önce çekimleri Hatay'da gerçekleşen Asi dizisi, 2009 yılında final yaptı. Dizinin başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Murat Yıldırım yıllar sonra ünlü Amerikan dergisi Vanity Fair‘in Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen davetine katıldı. Dünya starlarıyla bir araya gelen ikili beraber poz da verdi. İki isme ilgi bir hayli yoğundu.