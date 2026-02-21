Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Magazin
 Funda Aydın

Asil Gök’ten Derya Uluğ’a sürpriz evlenme teklifi! Romantik anlar sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu Asil Gök, romantik bir organizasyonla evlenme teklif etti. 10 yıllık beraberliğin sonunda evlilik yolunda adım atan çiftin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çiftin mutluluğu hayranlarından büyük destek gördü.

Asil Gök’ten Derya Uluğ’a sürpriz evlenme teklifi! Romantik anlar sosyal medyayı salladı
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Derya Uluğ, aldığı evlilik teklifiyle magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Uzun süredir birlikte olduğu müzik yapımcısı Asil Gök, özel olarak hazırladığı romantik organizasyonda Uluğ’a “Benimle evlenir misin?” sorusunu yöneltti.

10 YILLIK AŞK EVLİLİK YOLUNDA

Pop müziğinin sevilen ismi Derya Uluğ’un 10 yıldır birlikte olduğu Asil Gök ile evlilik yoluna ne zaman gireceği merak ediliyordu. Derya Uluğ, evlilik sorusu her geldiğinde Asil Gök’e iletin diyerek konuyu es geçiyordu.

Asil Gök’ten Derya Uluğ’a sürpriz evlenme teklifi! Romantik anlar sosyal medyayı salladı

Ünlü popçunun doğum gününde Asil Gök unutulmaz bir sürprize imza attı. Uzun zamandır aşklarını gözlerden uzak şekilde yaşayan çiftten sevenlerini sevindirecek haber geldi. Derya Uluğ ve Asil Gök evlilik yolunda ilk adımı attı.

Asil Gök’ten Derya Uluğ’a sürpriz evlenme teklifi! Romantik anlar sosyal medyayı salladı

DERYA ULUĞ “ EVET “ NOTUYLA PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla gündeme damga vurdu. “Evet” notuyla yüzüğünü gösteren Uluğ, evlilik teklifini kabul ettiğini duyurdu. Paylaşımda pırlanta tektaş yüzük dikkat çekerken, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Asil Gök’ten Derya Uluğ’a sürpriz evlenme teklifi! Romantik anlar sosyal medyayı salladı

Sanatçının yakın dostları ve ünlü arkadaşları tebrik mesajları yağdırırken, hayranları da mutluluğunu paylaşan yorumlarda bulundu. Özellikle zarif ve gösterişli tasarımıyla öne çıkan yüzük, sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Romantik kare, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

DERYA ULUĞ’UN SEVGİLİSİ ASİL GÖK KİMDİR?

Asil Gök, 1984 yılında İstanbul’un Kadıköy ilçesinde doğdu. Müziğe küçük yaşlarda ilgi duyan Gök, eğitimini bu alanda sürdürerek özellikle piyano performanslarıyla adını duyurdu. Profesyonel kariyerinde sahne ve stüdyo çalışmalarına ağırlık veren müzisyen, bir dönem Berkay’ın orkestra ekibinde yer aldı.

Asil Gök’ten Derya Uluğ’a sürpriz evlenme teklifi! Romantik anlar sosyal medyayı salladı

Müzik direktörlüğü ve aranjörlük alanında da çalışmalar yapan Gök; İdo Tatlıses, Tarkan ve Derya Uluğ başta olmak üzere pek çok tanınmış isimle projelerde buluştu. Kariyeri boyunca hem sahne performansları hem de prodüksiyon çalışmalarıyla müzik dünyasında aktif bir rol üstlendi.

