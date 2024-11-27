Aşk Evlilik Boşanma dizisi için karar çıktı! Final tarihi belli oldu

27 Kasım 2024 15:47 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:47

Başrolünde Bennu Yıldırımlar, Müjde Uzman ve Melisa Şenolsun’un yer aldığı Aşk Evlilik Boşanma dizisi için kanaldan karar çıktı. Büyük umutlarla başlayan dizi final yapıyor.

Kore yapımı Love ft. Marriage and Divorce adlı diziden uyarlanan Aşk Evlilik Boşanma dizisi 2. bölümüyle ekrana geldi. Salı akşamları yayınlanan dizi​, istenilen izlenmeye ulaşamayınca kanal harekete geçti. AŞK EVLİLİK BOŞANMA DİZİSİ BİTİYOR Büyük umutlarla başlayan ve başrolünde Bennu Yıldırımlar​, Müjde Uzman​, Melisa Şenolsun, Serhat Teoman ve Levent Can'ın yer aldığı Aşk Evlilik Boşanma dizisi dün akşam 2. bölümle ekrana geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aşk Evlilik Boşanma dizisi için final kararı alındı. Dizi 4. bölümde ekrana veda edecek. Oyuncular ve ekip final kararıyla büyük üzüntü yaşadı.