Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son hali ortaya çıktı! Baran Akbulut’un son halini görenler inanamadı

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İstanbul
Türk televizyon tarihinin sevilen dizisi Aşk-ı Memnu'nun Beşir karakterini oynayan Baran Akbulut'un zaman içerisindeki değişimi sosyal medyada viral oldu. Başarılı oyuncunun son haline yorum yağdı.
Sabah Günaydın YouTube kanalında yayınlanan videoda yıllar sonra görüntülenen Baran Akbulut'un seneler sonraki hali dikkat çekti.
Dizide sakalsız ve genç görünümü yıllar sonra değişti. O anlar ise nostalji ortamı oluşturdu. Genç ve sakalsız haline alışkın olanlar sakallı halini görünce yorum yağmuruna tuttu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde yer alan Beşir karakterini ünlü oyuncu Baran Akbulut oynuyordu. Beşir karakteri ile o döneme damga vurmayı başarmıştı.
12 Nisan 1984 tarihinde dünyaya gelen Baran Akbulut, İstanbul doğumludur. Ekranlarda birçok projede yer alan isim Aşkı Memnu'da Beşir rolü ile dikkatleri üzerine çekmişti.
Başarılı oyuncunun yer aldığı bazı projeler:
Dünya Bu Bora. Kuzgun Yusuf Cebeci. Aşk ve Mavi Ömer. Yunus Emre dizisi Molla Kasım. Yedi Güzel Adam Cahit Zarifoğlu. Aşk-ı Memnu Beşir.