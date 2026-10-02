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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 17:36

Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son hali ortaya çıktı! Baran Akbulut’un son halini görenler inanamadı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Aşk-ı Memnu'da yer alan Beşir karakterini oynayan Baran Akbulut’un son halinin görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Baran Akbulut’un yıllar sonraki değişimi ise dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son hali ortaya çıktı! Baran Akbulut’un son halini görenler inanamadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 17:36

Türk televizyon tarihinin sevilen dizisi 'nun Beşir karakterini oynayan Baran Akbulut'un zaman içerisindeki değişimi sosyal medyada viral oldu. Başarılı oyuncunun son haline yorum yağdı.

AŞKI MEMNU'NUN BEŞİRİ'NİN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah Günaydın YouTube kanalında yayınlanan videoda yıllar sonra görüntülenen Baran Akbulut'un seneler sonraki hali dikkat çekti. 

Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son hali ortaya çıktı! Baran Akbulut’un son halini görenler inanamadı

Dizide sakalsız ve genç görünümü yıllar sonra değişti. O anlar ise nostalji ortamı oluşturdu. Genç ve sakalsız haline alışkın olanlar sakallı halini görünce yorum yağmuruna tuttu.

Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son hali ortaya çıktı! Baran Akbulut’un son halini görenler inanamadı

AŞKI MEMNU BEŞİR GERÇEK ADI NEDİR?

ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde yer alan Beşir karakterini ünlü oyuncu Baran Akbulut oynuyordu. Beşir karakteri ile o döneme damga vurmayı başarmıştı.

Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son hali ortaya çıktı! Baran Akbulut’un son halini görenler inanamadı

BARAN AKBULUT KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

12 Nisan 1984 tarihinde dünyaya gelen Baran Akbulut, doğumludur. Ekranlarda birçok projede yer alan isim Aşkı Memnu'da Beşir rolü ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Aşk-ı Memnu’nun Beşir’inin son hali ortaya çıktı! Baran Akbulut’un son halini görenler inanamadı

BARAN AKBULUT'UN OYNADIĞI DİZİLER

Başarılı oyuncunun yer aldığı bazı projeler:

Dünya Bu Bora. Kuzgun Yusuf Cebeci. Aşk ve Mavi Ömer. Yunus Emre dizisi Molla Kasım. Yedi Güzel Adam Cahit Zarifoğlu. Aşk-ı Memnu Beşir.

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#İstanbul
#kanal d
#Baran Akbulut
#Aşk-ı Memnu
#Beşir
#Magazin
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