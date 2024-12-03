Aşk Tesadüfleri Sever dizisinin oyuncuları yıllar sonra buluştu!
Başrolünde Belçim Bilgin ile Mehmet Günsür'ün yer aldığı Aşk Tesadüfleri Sever dizisinin oyuncuları yıllar sonra buluştu. Belçim Bilgin, Asena Keskinci ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
Aşk Tesadüfleri Sever dizisi 2011 yılında vizyona girdi. Senaryosunu Nuran Evren Şit'in üstlendiği dizinin başrolünde Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür yer alıyor. Dizide rol alan Asena Keskinci, yıllar sonra Belçim Bilgin ile buluştu.
AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCULARI BULUŞTU
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 2011 yılında yayınlanan Aşk Tesadüfleri Sever dizisinde Deniz rolüyle yer alan Belçim Bilgin ile çocukluğunu oynayan Asena Keskinci 8 yılın ardından buluştu.
Belçim Bilgin ile Asena keskinci “Bağlantı Hatası” filmiyle 28 Mart’ta seyirciyle buluşacak. Belçim Bilgin, Onur Tuna, Timur Acar ve Asena Keskinci’yi buluşturan filmin senaryosunu Ali Kobanbay üstleniyor. Belçim Bilgin ile Asena Keskinci 8 yılın ardından anne kız rolüyle sinema filminde rol alacak.