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 | Dilek Ulusan

Aşkı uğruna tahtı bırakmıştı! Japon Prenses Mako anne oldu

Kraliyet görevini bırakarak evlenen apon Prenses Mako'dan sevindiren haber geldi. Çift adına açıklama yapan sözcü, sadece anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi

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Aşkı uğruna tahtı bırakmıştı! Japon Prenses Mako anne oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 16:57

2021'de kraliyet görevlerini bırakarak üniversiteden sınıf arkadaşı olan Kei Komuro ile evlenen Japon Prenses Mako'dan müjdeli haber geldi. Japonya İmparatoru Naruhito'nun yeğeni olan Prenses Mako anne oldu

JAPON PRENSESİ ANNE OLDU

İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ile Meghan Markle'a benzetilen Prenses Mako ve eşi ilk bebklerini kucaklarına aldı ve çift cinsiyetini ve adını açıklamadı. Çift adına açıklama yapan sözcü, sadece anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Sözcü ayrıca, Prenses Mako'nun babası Prens Akişino ve annesi Prenses Kiko'nun bebek haberinden dolayı sevinçli olduğunu, aileye mutluluklar dilediğini bildirdi.

Aşkı uğruna tahtı bırakmıştı! Japon Prenses Mako anne oldu

Prenses Mako, 2021'de üniversitedeki sevgilisi Kei Komuro ile evlenerek kraliyet görevini bırakacağını duyurmuştu. Çift, aynı yıl sade bir törenle evlenmiş ve New York'a taşınmıştı. Sade bir hayat tercih eden çiftin düğünleri diğer Japon kraliyet düğünlerinde olduğu gibi resepsiyon ve ziyafetin yer aldığı ihtişam ve gösterişten uzak, kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmişti.

Aşkı uğruna tahtı bırakmıştı! Japon Prenses Mako anne oldu
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