Aşkın Nur Yengi'den ilginç Narin Güran yorumu! Konuyu koronavirüs ve aşıya bağladı

08 Eylül 2024 10:46 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 10:52

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran olayında yeni gelişme yaşandı. 19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Ekiplerin arama çalışma yaptığı saatlerde ünlü isim Aşkın Nur Yengi'den ilginç yorum geldi. Aşkın Nur Yengi, Narin ile ilgili açıklamasında konuyu koronavirüs ve aşılara getirdi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin’den acı haber geldi. 19 gündür her yerde aranan Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu.

Türkiye günlerdir Narin Güran olayını konuşuyordu. Arama çalışmaları sürdüğü sırada konuşan Aşkın Nur Yengi de yaptığı açıklamayla şaşırttı. Üzüntüsünü dile getiren şarkıcı konuyu Covid-19 salgınına bağladı.

AŞKIN NUR YENGİ: HERHALDE BU AŞILARDAN OLDU

Aşkın Nur Yengi "Bulunamaması hepimizi çok üzüyor. Bir anne olarak evlatlarımızın böyle çirkin insanların bu davranışları... Herhalde diyorum bu aşılardan oldu. İnsanların yüreklerinin acımasız ve çirkin olmaları hepimizi tuhaflaştırdı. Ben de utanıyorum, belki çok vardı bunlar ama sosyal medya her şeyi önümüze döküyor ya sevimsizleşti her şey ya" dedi.

Narin Güran için Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, AFAD ekipleri seferber olmuştu. 18 gündür köyde devam eden arama çalışmalarında tüm gözler amca Salim Güran’a çevrilmişti.