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 | Dilek Ulusan

Aslı Bekiroğlu ile ayrılan Furkan Rıza Demirel'den ilk açıklama

Oyuncu Aslı Bekiroğlu ile Furkan Rıza Demirel çifti ayrılık kararını takipçileriyle paylaştı. Birlikte olan fotoğraflarını sosyal medyadan kaldıran iki isimden ayrılık haberini duyuran Furkan Rıza Demirel oldu.

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Aslı Bekiroğlu ile ayrılan Furkan Rıza Demirel'den ilk açıklama
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 11:16

Beni Böyle Sev, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
ASLI BEKİROĞLU İLE FURKAN RIZA DEMİREL AYRILDI

Son olarak Kutsal Damacana 5: Zombi'de boy gösteren Aslı Bekiroğlu, filmin galasına Furkan Rıza Demirel ile katılarak aşkını ilan etmişti. İki isim her davete birlikte katılırken, çiftten ayrılık haberi geldi.

Aslı Bekiroğlu ile ayrılan Furkan Rıza Demirel'den ilk açıklama

Sosyal medyadan sık sık mutluluk pozları paylaşan Aslı Bekiroğlu ile Furkan Rıza Demirel'in birlikteliği uzun sürmedi. Aşklarını ilan etmelerinin üzerinde uzun bir zaman geçmeyen çift, ayrıldıklarını duyurdu. Ayrılık sonrası ilk açıklama Furkan Rıza Demirel'den geldi. Magazin Burada'nın haberine göre; Demirel, “Bazı ilişkiler başlar, bazıları da biter. Tatlı, hoş bitti, müthiş bitti" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#ayrılık
#Ünlüler
#Magazİn
#Aslı Bekiroğlu
#Furkan Rıza Demirel
#Magazin
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