Aslı Enver İstanbullu Gelin hallerine geri döndü, yorumlar yağmur gibi yağdı

23 Haziran 2024 16:33 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 16:45

MasterChef Türkiye'de bir ilkin kıyısından dönüldü! Şefler bile şaşırdı

MasterChef Türkiye'de bir ilkin kıyısından dönüldü! Şefler bile şaşırdı

Aslı Enver, son zamanlarda televizyon ekranlarında yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla sevenleriyle iletişim halinde. Geçtiğimiz yıl kızını kucağına alan ve bir süre televizyondan uzak kalarak, bebeğiyle ilgilenen Enver, bir paylaşımıyla Instagram'ı şenlendirdi. Herkesin aklına İstanbullu Gelin dizisi geldi.

''İSTANBULLU GELİN SEZON 2''

İmaj yenileyen Aslı Enver, zaman kaybetmeden paylaşımını kuaförden yaptı. Başarılı oyuncunun yeni imajını görenler, İstanbullu Gelin dizisindeki halini hatırladı. Enver'e çok sayıda "Süreyya geri döndü", "Çok yakışmış", "İstanbullu Gelin sezon 2", "Doğal güzelliğin tanımı" gibi yorumlar yapıldı.

Öte yandan Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuştu. 2023 yılının temmuz ayında ise kızı Elay'ı kucağına almıştı.