Aslı Enver kızını paylaştı, herkes babaya benzetti

27 May 2024 10:57 - Güncelleme : 27 May 2024 10:57

Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp, İstanbullu Gelin ve Babil gibi yapımlarda rol alan Aslı Enver, 2022 yılında Berkin Gökbudak ile evlendi. Geçtiğimiz yıl kızı Ela'yı dünyaya getiren oyuncu, sık sık sosyal medya hesabından kızının karelerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.

ASLI ENVER'DEN KIZIYLA YENİ KARE

Aslı Enver, hafta sonu kızı Ela'nın karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu Aslı Enver'in mavi gözlü minik kızını görenler oyuncuya yorum yağdırdı. Ela'nın babasına benzerliği dikkat çekerken, "Çok tatlı", "Aynı babası" gibi yorumlar yağdı.